台灣書院、加拿大合推線上座談　魏德聖、巴代聚焦台灣原住民文化

「台灣文化光點計畫」將自10月14日起舉辦線上講座(圖取自活動網頁) 「台灣文化光點計畫」將自10月14日起舉辦線上講座(圖取自活動網頁)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)「台灣文化光點計畫」以「台灣原住民文化：跨越太平洋的聯結」為主題，聚焦原民文學及電影，邀請作家巴代、亞榮隆‧撒可努及導演魏德聖、陳潔瑤等4人，將於自10月14日起至11月4日進行8場線上講座。

文化部新聞稿表示，加拿大英屬哥倫比亞大學（The University of British Columbia, UBC）亞洲研究系與駐洛杉磯辦事處台灣書院合作「台灣文化光點計畫」，以原住民文化作為連結台灣與加拿大的橋樑，首波活動推出2場講座，邀請原住民小說家巴代探討「後殖民語境下：台灣原住民族的文學實踐」及「原住民文化與現代社會」。

巴代所創作的《笛鸛：大巴六九部落之大正年間》為卑南族第一部大河小說，於2008年獲得「台灣文學獎」圖書類長篇小說金典獎、「金鼎獎」一般圖書類著作人獎兩項殊榮。

作家亞榮隆‧撒可努及導演魏德聖、陳潔瑤也將於活動期間，分別以電影放映及論壇方式，向世界分享台灣原民的故事。亞榮隆‧撒可努創辦獵人學校，致力傳承與自然共存的原住民部落文化，知名著作包括《山豬‧飛鼠‧撒可努》、《走風的人》等書。

導演魏德聖的史詩電影《賽德克‧巴萊》描寫1930年莫那‧魯道帶領族人反抗日本對原住民長期壓迫而引發的霧社事件；導演陳潔瑤作品《只要我長大》透過三個泰雅族小孩的成長故事，探討親子教育、環境變遷及部落文化傳承議題，《漂流遇見你》則記錄了台灣原住民音樂人舒米恩與保卜到南太平洋新喀里多尼亞與當地原住民音樂交流、尋找傳統的歷程。



「台灣文化光點計畫」由文化部自2013年開始推動，與全球專業藝文機構及重點大學建立長期合作夥伴關係，UBC亞洲研究系本年度以原住民系列講座提案獲得支持。該系為加拿大國內頂尖亞洲研究機構，亦為北美地區院校規模最大的亞洲研究單位之一，設有漢學、日本、韓國、東亞、佛學及華語課程。詳細資訊請至活動網頁查詢。