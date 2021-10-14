寧靜！金門海洋藝術節展出為期兩年　台灣、日本、墨西哥共創地景裝置

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)2021金門海洋藝術節邀請墨西哥、台灣、日本、墨西哥等國內外藝術家帶來寧靜的的創作，已自即日起金門縣金寧鄉登場。

2021金門海洋藝術節自10月展開，三大主題「生態的寧靜」、「生活的寧靜」、「歷史的寧靜」邀請10組國內外藝術家團隊，以及5組金門在地社區共同創作，透過以木竹架構、纖維、數位3D列印等媒材帶來療癒人心創作。

預計為期兩年的金門海洋藝術節由原物創意有限公司OIC出任策展，10組參展藝術家團隊與5組在地社區共創，包含考工記工作室x范承宗、黑川互動媒體藝術x胡縉祥x蔡秉樺、里埕設計工坊x陳書毅x李秀秀、ROSO x ROLA 機器人建造實驗室x盛郁庭x王識源、長友大輔x Miso Soup Design x 詹明旎、禹禹藝術工作室、路瓦・里維拉 Lua Rivera、五七藝術工作室x吳騏57、潘雅君、安頭影像攝製x蔡添丁。

藝術家范承宗及考工記工作室展出作品「龍宮：鱟 」，透過傳統工藝特別打造生存地球上超過四億年的活化石鱟，使用其造形特徵以竹、木、繩材、布料搭建成一座堡壘，創作出樣貌特殊且具有儀式感的空間地景裝置，結合金門的海洋與陸地，入夜後牠將亮起光芒，如一頭在夜裡甦醒的巨獸。

墨西哥視覺藝術家Lua Rivera Figueroa「漂浮的寶石」（Floating gems ）利用織物和金屬製成的戶外燈光裝置，靈感來自於對晶體形成的研究。當這些晶體在地面生長時，它們似乎漂浮在草地上方的空氣中，同時耀眼的燈光穿透雕塑結構後也使得周圍環境呈現碎形的美麗景緻。

藝術季已於金門縣金寧鄉登場，展品分別被放置在戰地遺址、歷史聚落、自然地景裡，期待透過這10組地景藝術作品與金門的歷史記憶，建構出新的空間與時間對話。

2021金色寧境-金門海洋藝術季

展覽時間｜即日起開放參觀（夜間展示時間17:00-20:00）

展覽地點｜金門縣金寧鄉-金門和平紀念園區、古寧三營區W16據點、北山播音牆、北山海堤、湖下一營區、三角堡、雙鯉湖



龍宮：鱟



漂浮的寶石



胡縉祥、蔡秉樺、黑川互動媒體藝術創作風之形音牆版

圖片來源：官方臉書，影像攝製：定影影像工作室FIXER