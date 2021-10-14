蒲亭談兩岸問題 稱中國統一台灣無需動武

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭13日回應中國國家主席習近平上週「堅持和平統一」台灣的言論，稱中國「不需要動用武力」來實現「統一」台灣的目標。

十月初共機大規模擾台引發國際關注，美國總統拜登（Joe Biden) 更首次回應指出習近平除遵守「台灣協議」外，不應做其他事。習近平則在上週舉行的「紀念辛亥革命110周年大會」發表談話時表示，北京將堅持「和平統一、一國兩制」基本方針及「一個中國原則和九二共識」，推動兩岸關係和平發展。

CNBC報導，蒲亭（Vladimir Putin）在莫斯科「俄羅斯能源週」（Russian Energy Week）會議中告訴美國媒體CNBC主播甘布爾（Hadley Gamble），習近平這番話提到了可能的和平統一及中國的「國家哲學」，暗示著沒有軍事衝突的威脅。

根據翻譯，蒲亭表示：我認為中國不需要動用武力。中國是龐大經濟強權，就購買力平價（PPP）而言，中國經濟目前已超越美國，位居世界第一。」

「透過增強經濟潛力，中國有能力達成國家目標。我看不到任何威脅，」蒲亭說道。

蒲亭也談到俄國在南海爭議中試圖保持中立。儘管國際不承認中國握有南海大片海域和島嶼主權的主張，他表示，「南海確實有些利益衝突和矛盾，但俄羅斯的立場建立在一個事實上，亦即我們必須在不受區外勢力的干預下，提供區域內各國一個機會，依據國際法的基本規範來進行適當對話。」

蒲亭認為，「這應該是一套協商程序，我們應以這種方式解決所有爭執。而我認為，這種方式有其可能性，但目前為止尚未被充分利用。」