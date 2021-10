台灣駐美代表蕭美琴•赴美國務院會新任亞太助卿　康達：美對台承諾「堅若磐石」

義美為感謝美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗,推出特製款中秋月餅禮盒,內含鳳梨月餅與小餅乾,駐美代表蕭美琴12日親自送一份給新任美國國務院亞太助卿康達。(駐美代表處提供)中央社

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)駐美代表蕭美琴美東時間12日前往美國國務院,與新任亞太助卿康達會晤,兩人就台美、區域議題深談1小時。康達會後表示,美國對台承諾堅若磐石,他期待與蕭美琴合作進一步強化美台關係。

擁有27年外交資歷、精通中文的美國國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)9月24日就任,上任才兩週多時間,12日就與蕭美琴會晤。

康達稍後主動在推特分享兩人合照,表示與蕭美琴會面愉快。他說:「美國對台承諾仍是「堅若磐石」(rock-solid),我期待與蕭代表緊密合作,進一步強化我們關係。」

根據照片背景,康達與蕭美琴會面地點就在美國國務院;蕭美琴去年(2020年)7月與今年2月也曾赴國務院,分別與時任亞太助卿史達偉(David Stilwell)、代理亞太助卿金成(Sung Kim)會面。

Great meeting yesterday with @TECRO_USA Representative Hsiao. The U.S. commitment to Taiwan remains rock-solid, and I look forward to working closely with Rep. Hsiao to further strengthen our ties. -DJK pic.twitter.com/s7Cgn54zDz