台灣駐美代表蕭美琴•赴美國務院會新任亞太助卿　康達：美對台承諾「堅若磐石」

義美為感謝美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，推出特製款中秋月餅禮盒，內含鳳梨月餅與小餅乾，駐美代表蕭美琴12日親自送一份給新任美國國務院亞太助卿康達。（駐美代表處提供）中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）駐美代表蕭美琴美東時間12日前往美國國務院，與新任亞太助卿康達會晤，兩人就台美、區域議題深談1小時。康達會後表示，美國對台承諾堅若磐石，他期待與蕭美琴合作進一步強化美台關係。

擁有27年外交資歷、精通中文的美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）9月24日就任，上任才兩週多時間，12日就與蕭美琴會晤。

康達稍後主動在推特分享兩人合照，表示與蕭美琴會面愉快。他說：「美國對台承諾仍是「堅若磐石」（rock-solid），我期待與蕭代表緊密合作，進一步強化我們關係。」

根據照片背景，康達與蕭美琴會面地點就在美國國務院；蕭美琴去年(2020年)7月與今年2月也曾赴國務院，分別與時任亞太助卿史達偉（David Stilwell）、代理亞太助卿金成（Sung Kim）會面。

Great meeting yesterday with @TECRO_USA Representative Hsiao. The U.S. commitment to Taiwan remains rock-solid, and I look forward to working closely with Rep. Hsiao to further strengthen our ties. -DJK pic.twitter.com/s7Cgn54zDz — Bureau of East Asian and Pacific Affairs (@USAsiaPacific) October 13, 2021

蕭美琴12日也與主管經濟成長、能源與環境的美國國務次卿費南德茲（Jose Fernandez）會面，談論包含召開第2屆「台美經濟繁榮夥伴對話」等台美經濟議題。雙方雖都未透露會面地點，但依研判應也是在國務院內。

過去受到美國對台交往準則限制，台灣官員或駐美代表處人員多不得進入國務院大樓，但近幾年已解禁。

駐美代表處表示，康達上任兩週餘，即與蕭美琴會面，且雙方深談1小時，討論台美雙邊與區域等雙方關切議題，互動極為友善和正面，充分展現美國總統拜登（Joe Biden）政府高度重視台美關係，積極鼓勵雙邊各層級交流的政策立場。

康達6月15日出席國會人事聽證會時曾表示，美台關係「至關重要」。若提名獲准，他將進一步發展與民主夥伴台灣的強健關係，也會致力履行台灣關係法下義務，協助台灣自我防衛。

根據中央社華府專電，美國國務院設有多個助卿職位，亞太助卿分屬於主管「政治事務」次卿之下，負責東亞與太平洋事務。轄區除了包含美國盟友台日韓外，近年被視為美國「最大戰略競爭對手」的中國，也在亞太助卿管轄範圍內。

圖為美國國務院大樓外觀。中央社