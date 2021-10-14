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台灣時裝「東裝」最新春夏系列　奢華金「塵事」洗盡鉛華致敬黃金年代

品牌創辦人陳俊良表示，「黃金年代是樸實中的必需，勇敢才是我的時代。」

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/14 09:39
「東裝男服」(SILZENCE men) 2022春夏最新系列(圖/品牌提供,製圖/Taiwan News)

「東裝男服」(SILZENCE men) 2022春夏最新系列(圖/品牌提供,製圖/Taiwan News)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣時裝品牌「東裝」於近日台北時裝週SS22發表春夏最新系列，品牌設計師陳俊良以「塵事」為題向過往「黃金年代」致敬，奢華金道盡東方美學。

台灣知名設計師陳俊良於10月9日台北時裝週發表「東裝男服」(SILZENCE men) 2022春夏服裝全新設計，主題以「塵事」命題–「目過境遷，日趨歸真，遠觀近心，過眼若煙，心無罣礙，靜謐等身，事與願違，和光同塵。」服裝色彩注入嶄新風貌，以流瀉金沙彩石設色，綴點虛靜無為的東方美學，呈現重疊、解構、織度皆深度著墨的東方雅緻，重現東方氣質風韻獨具。

品牌秀透過布衣間動靜流紡演繹鳴沙浩瀚的迭起層次，量身剪裁金絲玉質，順應自然和東方氣質，思索中華文化以及在地質地間的碰撞。此次服飾大方金色定調精奢美感，沈靜大氣躍然經緯織度，向過往「黃金年代」致敬，也向美好未來發願。金色布料佐以緹花、刺繡、略針等紋理，融以上乘工藝詮釋俗塵韻律，金色基調營造服飾與大地沙色間的對話，化作對自然大地最虔誠的合十。

被問及「黃金年代」長什麼模樣？陳俊良表示，「樸實中的必需。」看似衝突的「塵事」與「金色」成為設計師勇敢在紅塵活出自我的表徵，「勇敢，才是我的時代」。

動態走秀的展演空間，以全景投影播放，金彩虛實間層次堆疊布料和景觀的詩境，彷彿置身美好年代的大風大景，胸懷感恩質樸的向心氣宇。與會貴賓有華視董事長陳郁秀、花蓮縣長徐榛蔚、臺灣設計研究院院長張基義，藝人陳鴻、孫麥傑、陳邦鋆等，最新資訊請前往官網查詢。

台灣時裝「東裝」最新春夏系列　奢華金「塵事」洗盡鉛華致敬黃金年代

台灣時裝「東裝」最新春夏系列　奢華金「塵事」洗盡鉛華致敬黃金年代

台灣時裝「東裝」最新春夏系列　奢華金「塵事」洗盡鉛華致敬黃金年代

台灣時裝「東裝」最新春夏系列　奢華金「塵事」洗盡鉛華致敬黃金年代

以上圖片由品牌提供
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