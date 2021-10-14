【更新】南台灣高雄鹽埕城中城社區暗夜大火•一度有上百住戶受困　已知6死37人獲救•不排除遭縱火

更新時間：2021-10-14 10:11

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）高雄鹽埕區「城中城」大樓今(14日)凌晨發生大火，火舌從1樓一路向上竄燒，消防人員已救出31人送醫，年齡最高83歲，多是吸入黑煙嗆傷，其中有2人意識模糊。

中央社引述高雄市消防局表示，送醫共31人，男性23人、女性8人，其中年齡最高83歲，一名8歲小孩，31人多是吸入黑煙嗆傷，除有一名27歲男性及一名50歲女性意識模糊外，其他都意識清醒。

不過根據TVBS新聞台報導， 獲救者有38人，6人命危，懷疑是情侶爭吵縱火。

《自由》報導則稱惡火確定造成6人死亡，目前共救出37人，32人留院救治、觀察，警方調閱路口和騎樓監視器，未發現外傳情侶或住戶爭吵可能。

有目擊者指出，大火前有人拿「小水管」滅火，警方不排除遭縱火。

更新時間：2021-10-14 09:45

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）高雄市鹽埕區府北路「城中城」大樓今(14日)凌晨2時許火警，高雄市消防局一夜灌救，火勢7時17分撲滅，送醫31人。消防人員已進入火場勘驗調查火災發生原因。

高雄市消防局發布新聞稿指出，鹽埕區府北路31號今天凌晨2時54分火警，現場是「城中城」大樓，有40年歷史，是棟地上13層、地下2層住商混合大樓，地下1樓及2樓未使用，地上1樓至5樓廢棄中，7樓至11樓約有120戶住戶。

高雄市消防局共出動75車159人趕往搶救，4時51分控制控勢，7時17分撲滅，已救出31人（23男8女），送往醫院救治，2人意識模糊。

消防局表示，消防人員趕到現場發現，1樓騎樓雜物堆放處火勢猛烈，立刻佈下水線由火場正面射水，同時雲梯車昇梯射水並進入搶救受困民眾，後續支援人車則從正面、側面射水及周界防護，水源車佔據消防栓保持供水不間斷。

不過，現場火勢極為猛烈，多樓層嚴重燒毀，建築物老舊，室內雜物堆放眾多，救災行動困難；消防局長李清秀親自指揮督導，高雄市長陳其邁等人也到場關切。

高雄市消防局呼籲，家中勿堆積過多雜物，避免發生火災時延燒，並保持樓梯間通暢，同時注意用火用電安全，且裝設住宅用火災警報器，以利發現火災時迅速通報119，減少人命傷亡及災害損失。

首次發稿：2021-10-14 09:27

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）高雄鹽埕區「城中城」大樓今（14日)凌晨發生大火，火舌從1樓向上竄燒，消防人員一度有上百戶住戶受困其中。中央社報導，火勢於清晨7時17分撲滅。

高雄鹽埕區城中城大樓14日凌晨發生大火，高雄市消防局出動逾70車約150人投入救援；火勢於上午7時17分撲滅，消防局火災調查人員已進入勘驗。（民眾提供）中央社

綜合媒體最新消息, 清晨5時45分火勢控制後，消防人員攻入火場搶救受困住戶，救出28人分別送醫急救，其中3人命危。TVBS新聞台稱送醫人數有31人，懷疑是情侶爭吵縱火。《自由》報導稱有目擊者指出，大火前有人拿「小水管」滅火，警方不排除遭縱火。

高雄市消防局凌晨2時54分接獲報案指鹽埕區府北路大樓火警，出動72車145人前往灌救，消防局長李清秀也到場坐鎮指揮。現場從1樓起火順勢向上悶燒，整棟大樓均遭濃煙掩蓋，甚至不時傳出住戶慘叫呼救聲，消防出動雲梯車逐樓搜救，氣氛緊繃。

鹽埕區府北里長林傳富現場接受媒體聯訪表示，凌晨2時多聽到很大聲「碰」就發現失火，且大樓從7樓到11樓住了上百戶住戶，裡面多為失智或肢體障礙長輩。他擔心長輩發現失火緊張加上停電不便逃生至13樓。

屋齡約40年的高雄市鹽埕區「城中城」社區民國70年完工，當時規劃地上12樓、地下2樓，大樓有208戶，裡面還有商場、歌廳、電影院、餐廳等，但因商圈轉移等因素逐漸沒落。