美最新研究：生活日用品中無所不在的類塑化劑 和早逝有關

寵物玩具也可能含有屬於塑化劑其中一種的鄰苯二甲酸鹽。（圖/中央社） 寵物玩具也可能含有屬於塑化劑其中一種的鄰苯二甲酸鹽。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）屬於塑化劑其中一種的鄰苯二甲酸鹽常見於食物容器、洗髮精、化妝品、香水和玩具等，在日常生活中無所不在，然而美國最新研究指出，這個合成化學物質恐導致美國 55 至 64 歲人群中約 91,000 至 107,000 人早逝。

根據CNN，12日發表在期刊《環境污染》（Environmental Pollution）上的研究指出，鄰苯二甲酸鹽（phthalates）體內含量最高的人，死於任何原因的風險更大，尤其是心血管疾病死亡。研究顯示，美國 55 至 64 歲人群中，約 91,000 至 107,000 人過早死亡。

美國國家環境健康科學研究所（National Institute of Environmental Health Sciences）表示，鄰苯二甲酸鹽會干擾人體的激素生產機制，即內分泌系統，因此體內含量過高將影響人體發育、生殖、大腦、免疫等問題。

鄰苯二甲酸鹽時常被稱為「無處不在的化學品」，因為它們非常普遍，許多用品如 PVC 水管、乙烯基地板、防雨和防污產品、醫療用導管、園藝用水管和一些兒童玩具中，都可見得它的蹤影。鄰苯二甲酸鹽能使塑料更軟，且更難被打破。

其他常見含有鄰苯二甲酸鹽的生活用品包含洗髮精、肥皂、髮膠和化妝品等個人護理用品中，它可以幫助延長香味的持續時間。另外許多食品包裝、洗衣精、衣服、家具和汽車材料也含有鄰苯二甲酸鹽。

在《環境污染》中的研究更估計，這些過早死亡的事件每年可能使美國的經濟生產力損失約 40 至 470 億美元，顯示這個合成化學物質對於美國經濟社會有所影響。

至於塑化劑對於人體生育系統影響的研究則非常常見，也有研究指出鄰苯二甲酸鹽會造成兒童肥胖、氣喘、心血管問題和癌症。