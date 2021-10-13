法國關注台海情勢 法國防部透露：近日曾派軍艦行經台灣海峽

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）法國國防部長昨（12日）表示，由於關注台海情勢發展，擔憂中國侵擾台灣，近日法國曾派軍艦至台灣海峽。

中央社指出，法國國防部長帕利（Florence Parly）於外交暨國防委員會聽證會中，回應剛訪台回國的法國外交暨國防委員會副主席、參議員卡迪克（Olivier Cadic）之質詢，表示有鑒於中國近來騷擾與台海緊張情勢升溫，加上為彰顯法國對國際法與自由航行的重視，近期確實有派軍艦行經台灣海峽，而該軍艦是法國海軍史上第一艘專為電子偵察而建造的偵查艦德普易德洛姆（Dupuy-de-Lôme）。

法參議員卡迪克在質詢時表示，在澳洲策略之下，中國在印太地區的恫嚇行動和威脅日益清晰，確實干擾到區域安全。因此他認為，法國應對於美國、英國、澳洲建立新的三方安全聯盟AUKUS應表示支持，才不會讓外界勢力幸災樂禍。

再者，卡迪克也說，上週訪台期間就見證了台灣正遭受不少共機侵擾，他提出疑問，表示若法國希望台海維持現狀，是否要向台灣人釋放訊息，以表達法國對這塊人權區域防禦的努力？

對此，帕利強調，若台海情勢升溫，將可能造成不堪設想的後果。因此，她鬆口表示「法國的行動包括派遣海軍，以顯示我們對國際法與自由航行的重視，其中就包含法國海軍德普易德洛姆等軍艦在台灣海峽（détroit de Formose）的部署。」