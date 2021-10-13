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週六起漸轉涼！東半部降雨持續至14日 下週一北台灣將降至21度

這一波秋意並不會持續太久，19日起東北風就會減弱，氣溫又會回升。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/13 19:34
中央氣象局指出，本週六起天氣轉涼，東半部降雨持續至明天。（圖/中央社）

中央氣象局指出，本週六起天氣轉涼，東半部降雨持續至明天。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央氣象局指出，今（13日）東半部降雨將會持續至明天，週六起天氣開始轉涼，北部、東北部率先有感，週一清晨北台灣最低溫將降至21度。

根據中央氣象局預報員，颱風圓規帶來的降雨將會持續影響台灣至明天上半天，且雨勢較大，原因是颱風東側大低壓帶中水氣充沛，伴隨東南風為台灣提供源源不絕的水氣。

目前東半部的降雨狀況顯示，花蓮縣有局部豪雨或大豪雨發生，發布大豪雨特報，因連日降雨，山區慎防坍方及落石。宜蘭縣、台東縣發布豪雨特報，大雨特報地區包括基隆市、新北市、台中市、南投縣、高雄市、屏東縣。台東縣海端鄉利稻村、霧鹿村都已宣布14日停止上班、上課。

預報員指出，至於台灣西半部，因水氣偏多，今天大致上是時陰時雨，明天仍然天氣不穩定，但沒下雨的時間有機會看到陽光。

預報員表示，本週末預估16日下半天因東北風報到，氣溫開始下降。大台北地區會開始轉涼，預估17、18日大台北、宜蘭地區夜間清晨約21至23度，白天約25度左右；中南部地區則轉為日夜溫差大的天氣，白天約32至34度，晚上約21至23度。

不過這一波秋意並不會持續太久，19日起東北風就會減弱，氣溫又會回升。入秋後天氣多變，中央氣象局強調會持續觀察。
中央氣象局
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