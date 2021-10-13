台灣「金融科技創新園區」首推「數位沙盒」校園實證基地　台科大、中正與中山大學為3大基地

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導) 由台灣金融服務業聯合總會設立之國內首座金融科技創新加速器「金融 科技創新園區FinTechSpace」(下稱「創新園區」)， 為擴大數位沙盒(Digital Sandbox) 合作實證場域，並加速培育金融科技創新實證人才， 分別與國立臺灣科技大學、國立中正大學及國立中山大學合作， 率先推出北、中、南三大「數位沙盒校園實證基地」， 今(13) 日於國立臺灣科技大學舉行共同揭幕儀式。

金管會蕭副主委翠玲、金融總會吳秘書長當傑、 臺灣科技大學劉副校長志成、 中正大學郝副校長鳳鳴以及中山大學財務管理系王主任昭文共同為「數位沙盒校園實證基地」揭幕 ，期許藉由創新實證應用培養創新實證人才， 強化校園實證成果與產業接軌，有效激活校園FinTech能量。

「數位沙盒校園實證基地」，提供虛擬交易所、智能客服，股票交易資訊等實證機會，強化校園實證成果與產業接軌，培育金融科技人才。

創新園區是由金管會指導、金融總會推動設立， 並委託資策會規劃執行的一站式金融科技創新加速器， 此次推動數位沙盒校園實證基地，金管會副主委蕭翠玲表示：「 台灣的金融科技『數位沙盒』最早是在金融科技創新園區運作， 是第一個金融科技『Open API』的集體創作平台，本次透過校園基地機制的建置， 不僅希望將過去的經驗帶到大專院校， 而且希望善用校園研發的能量及年輕人對數位金融服務的想像，放大 API（應用程式介面）的開發及應用。」

蕭副主委進一步期許：「 老師的專業投入與對發展金融科技所展現的熱忱， 是這個案子的關鍵元素。 我非常期待透過校園基地能培養出一個生態系， 將創新概念以最小成本發揮最大的效用。」

金融總會秘書長吳當傑則表示；「 園區自開辦以來便與全國各大學院進行校園課程或學術研究合作， 提供數位沙盒服務平台，以培育未來金融科技人才。而『 數位沙盒校園實證基地』更藉由創新實證應用培養實務應用人才， 進一步強化校園實證成果並與產業接軌， 並可做為區域創新實證中心， 延伸至全台各地其他有創新實證需求之單位或學校。」。

「數位沙盒校園實證基地」運用數位沙盒既有API服務基礎， 透過校園課程合作帶領學生了解場景金融發展及設計架構， 北中南三大基地分別設立於國立臺灣科技大學、 國立中正大學及國立中山大學，合作單位涵蓋金融科系相關科系所、 創新育成中心、技術研發中心、數據研究中心等校園單位， 預計每月舉辦一場教師主題交流課程或工坊，並於111年6月舉辦 學生期末成果發表， 三大校園基地特色優勢與實證主題方向如下表。

金融總會表示，「數位沙盒校園實證基地」 能夠促進金融科技產學研多方合作， 強化校園研究能量並活化學習資源，帶動跨域創新服務實證成果。 也藉由校園金融科技創新人才的培養，持續推動金融科技創新轉型。

根據中央社，台科大選定智能投資中的風險管理議題、智能語音與智能導購技術於網路投保的應用為2大主軸，以智能投資應用為例，透過API接取金融科技創新園區的金融商品價格即時數據，進行量化分析並計算風險的量值，以圖形化呈現整體市場及特定的風險狀態，方便投資人辨識潛在風險。

報導引述台科大管理學院院長羅乃維指出，成立數位沙盒校園實證基地後，台科大將與金融機構密切合作，攜手金融研訓院、中信金控、玉山金控、元大金控、台新金控、上海商業儲蓄銀行等單位進行產學合作及人才媒合。

台科大校長顏家鈺也表示，金融科技發展迅速，跨領域金融人才的培育成為未來金融產業發展布局策略不可或缺的一環，透過數位沙盒校園基地設置，在課程、專題、研究上讓師生有更多實證機會，對金融產業科技的發展和創新也很有幫助。

(金融 科技創新園區提供)