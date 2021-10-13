新北技職廣發產業英雄帖 企業千萬助實作 攜手打造科技城

為鼓勵產業界投入技術及職業教育的人才培育， 教育局訂定「 新北市技術型高級中等學校產學合作培育人才獎勵優惠實施計畫」， 特別針對產學合作研發或捐贈設備價值累計一定金額者， 於公開場合由市府頒發感謝狀、感謝牌(或獎座)， 近五年已經累積破千萬捐贈，未來歡迎更多產業投入， 一起扎根培育人才。

教育局表示，技職教育與產業資源橫向結合，產學攜手合作， 可縮短學用落差，以共同培育技術人才之目的。 近年來有許多企業有感於此社會責任，特別針對新北巿技術型高中實 習實驗設備、國中技藝競賽設備及材料、 技職相關獎學金等實質捐贈或是提供技能訓練及實習機會等不遺餘力 ，近五年以價值估計，總金額達千萬元以上。

以獎學金為例，財團法人誠萱社會福利基金會自104年起已連續6 年捐助新北技術型高中獎學金累計達575萬元以上， 鼓勵及造福超過1千位技職學生。伊雲谷培訓子品牌eCloudt ure以實際導入應用的教學方式，協助學員進行實戰演練，協助技 術型高中開設「新北市雲端技能國手賽前衝刺班」進行集訓。

中華汽車工業股份有限公司捐贈新北市11輛「emoving 電動機車」作為國中技藝教育課程及競賽車種， 期望藉由透過捐贈教學設備拋磚引玉吸引更多業界投入技職教育， 培育國家技職人才。興采實業則適時於防疫期間「超前部署」 捐贈具防菌功能的環保機能性布料700碼予本市樟樹國際實中， 結合亞東科技大學技術指導，產官學三方共同完成「防疫口罩套」 發揮防疫功能，都是產學共同攜手的好案例。

新北高工林清南校長表示，學校與和泰汽車、大金空調、大全彩藝、 和泰豐田物料運搬等企業合作舉辦「 和泰盃汽車修護組烈火純青技藝競賽」，企業共同參與人才培育， 讓學有專精的技職生有機會在舞台上大展身手，也是一種理想的產學 合作模式。

近期受惠的樟樹國際實中黃思穎同學說，有機會參與研發設計， 製作可以收納的口罩套，除減少接觸細菌的機會且方便攜帶及替換。 很開心可以用所學專業，為防疫貢獻心力， 不但讓專業技能有所提升，更有滿滿的熱忱與成就感， 也很感謝興采實業給我們這個機會。

教育局長張明文表示，因應新興產業趨勢，需透過產學合作與產業接 軌，讓企業看見新北市技術型高中師生的努力與實力。新北巿未來也 將運用更多資源培育全國頂尖群科，推行產學合作與深化專業技能， 培養具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才。 若私人或企業團體，對技職教育有任何捐贈或合作之意願， 歡迎洽詢教育局技職教育科或是新北市各技術型高中實習處。

照片來源：新北市教育局提供