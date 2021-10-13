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聽語障人士取用待用餐 悄悄留下字條 粩泰泰員工紅了眼眶 po臉書引迴響

一頓飯一個故事 新北市待用餐達千家

By 台灣英文新聞
2021/10/13 17:10
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

新北市好日子愛心大平台待用餐，自8月25日正式啟動以來，發生許多感人故事，其中有家粩泰泰、泰式料理店在推出待用餐後，曾有兩位聽語障人士佇足在店門口，一直不敢入內用餐，經店家招呼，兩位人士在用完餐後，在桌上悄悄留下一張紙條寫著：「感謝老闆慈祥善德提供愛心，免費讓我們肚子餓有午餐吃飯…」字裡行間充滿感謝，看著紙條員工都不禁感動紅了眼眶，副店長洪堃斌將字條PO上臉書，也引發許多迴響。

粩泰泰-泰式料理店老闆葉家濬表示，原本就有規劃推動待用餐的想法，這次在侯友宜市長號召以及農業局的邀請下投入待用餐計畫，希望幫助受疫情影響的人度過難關。從八月底開始推動以來，受到許多顧客的肯定和支持，有人甚至以小額捐款支持粩泰泰繼續發送待用餐點。

葉家濬說，曾有次中午接近店休時，有兩位聽語障人士在店門口，似在張望，卻又不敢入內，同仁意會到可能是需要待用餐的人，便趕緊邀請入內用餐，餐後兩人在桌上留了張紙條，上面寫著：「感謝老闆慈祥善德提供愛心，免費讓我們肚子餓有午餐吃飯…」字裡行間充滿了感謝，更加堅定自己正在做對的事。

社會局長張錦麗表示，自待用餐推動以來，迄今有1,064家店加入並上架eFOOOD網路平台，其中有62家已取完待用餐並下架，目前平台上尚有1,002家。感謝許多餐飲店家的響應，幫助了許多有需要的市井小民獲得溫飽。

更新時間 : 2021-10-13 19:25 GMT+08:00

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