聽語障人士取用待用餐 悄悄留下字條 粩泰泰員工紅了眼眶 po臉書引迴響

新北市好日子愛心大平台待用餐， 自8月25日正式啟動以來，發生許多感人故事，其中有家粩泰泰、 泰式料理店在推出待用餐後，曾有兩位聽語障人士佇足在店門口， 一直不敢入內用餐，經店家招呼，兩位人士在用完餐後， 在桌上悄悄留下一張紙條寫著：「感謝老闆慈祥善德提供愛心， 免費讓我們肚子餓有午餐吃飯…」字裡行間充滿感謝， 看著紙條員工都不禁感動紅了眼眶， 副店長洪堃斌將字條PO上臉書，也引發許多迴響。

粩泰泰-泰式料理店老闆葉家濬表示， 原本就有規劃推動待用餐的想法， 這次在侯友宜市長號召以及農業局的邀請下投入待用餐計畫， 希望幫助受疫情影響的人度過難關。從八月底開始推動以來， 受到許多顧客的肯定和支持， 有人甚至以小額捐款支持粩泰泰繼續發送待用餐點。

葉家濬說，曾有次中午接近店休時，有兩位聽語障人士在店門口， 似在張望，卻又不敢入內，同仁意會到可能是需要待用餐的人， 便趕緊邀請入內用餐，餐後兩人在桌上留了張紙條，上面寫著：「 感謝老闆慈祥善德提供愛心，免費讓我們肚子餓有午餐吃飯…」 字裡行間充滿了感謝，更加堅定自己正在做對的事。

社會局長張錦麗表示，自待用餐推動以來，迄今有1, 064家店加入並上架eFOOOD網路平台， 其中有62家已取完待用餐並下架，目前平台上尚有1,002家。 感謝許多餐飲店家的響應，幫助了許多有需要的市井小民獲得溫飽。