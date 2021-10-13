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COZZI Blu和逸飯店‧桃園館5倍券極致發揮　一泊二食0元入住 免費遊Xpark、看電影再抽iPhone

用餐加倍奉還 消費滿500送500

By 台灣英文新聞
2021/10/13 17:07
COZZI Blu和逸飯店‧桃園館5倍券極致發揮　一泊二食0元入住 免費遊Xpark、看電影再抽iPhone
COZZI Blu和逸飯店‧桃園館5倍券極致發揮　一泊二食0元入住 免費遊Xpark、看電影再抽iPhone

五倍券活動開跑，COZZI Blu和逸飯店•桃園館攜手Xpark水生公園與新光影城，特別推出振興旅遊「置地好Trip」專案，不用費心規劃行程，直接將一泊二食飯店住宿、水族館暢遊及體驗躺50萬元名床看電影等活動通通包進去，兩人善用五倍券還有找，輕鬆享受懶人包假期，更有機會把iPhone13帶回家！另外持振興券入住COZZI Blu只要0元，不但送雙人晚間饗宴，再送5,000元住宿抵用券與5,000會員點數。至館內餐廳逸薈軒、Cozzi Market逸•市集用餐，消費滿500元送500元，讓五倍券價值放大再放大！

置地廣場·桃園玩到底只要0元　再抽最新iPhone13

海洋主題國際觀光飯店COZZI Blu和逸飯店•桃園館，近日與置地廣場•桃園夥伴自10月8日起至12月30日止，聯手推出「置地好Trip」旅遊方案，不管是2天1夜還是1日輕旅行，完整行程滿足度假需求。「置地假期2天1夜輕旅行」套票總價值超過兩萬元，使用五倍券下殺42折只要8,600元起，雙人入住COZZI Blu舒適客房，享有豐盛早餐、晚間歐陸套餐，還能暢遊Xpark悠遊海底世界尋找新感動，獲贈專屬AR玩偶與馬克杯，晚上至新光影城B.O.X.影廳，來場高級影音饗宴，體驗躺名床看電影樂趣，從早到晚享受星級待遇！或者選擇1日遊「新滿逸族」單人套票1,600元，同樣享有COZZI Blu逸•市集美味套餐、Xpark水生公園入場券、新光影城電影票與餐飲福袋各一份，一張套票有吃又有玩，COZZI Blu、新光影城、Xpark，3種願望一次滿足！

另外，免費加入國泰飯店觀光事業AMAZZING CLUB會員，選購「置地假期2天1夜輕旅行」獨享會員三重優惠，房價先享5%折扣、加贈會員點數累積、再送飲品折價券。置地廣場•桃園額外加碼，凡購買以上套票，就有機會抽中最新iPhone13。

五倍券舌尖之旅　星級飯店餐廳用餐滿500送500無上限！

位於COZZI Blu和逸飯店•桃園館內的中餐廳「逸薈軒」，以香麻而溫潤川揚料理聞名，嚴選當季食材，追求色、香、味、形、藝，道道都是功夫菜，處處可見創意用心。另一間饕客爭相回味的沉浸式海洋餐廳「Cozzi Market逸•市集」，自10月8日起周末提供多元海鮮百匯Buffet自助餐，琳瑯滿目的餐點令人食指大動。現在搭配五倍券活動，凡至逸薈軒、Cozzi Market逸•市集及Blu Bar用餐，消費滿500元送500元餐飲抵用金，以此類推，沒有上限，吃多少送多少！

五倍璀璨慶典　0元入住還把5,000元全數奉還

想要純粹享受桃園最美海洋系COZZI Blu住宿的朋友們，也有福啦！即日起至11月30日止，推出振興五倍券「0元住 享美食」住房專案，只要持一本振興券5,000元雙人下榻COZZI Blu和逸飯店•桃園館享一泊二食禮遇，飯店會員狂贈點數5,000點可直接兌換免費住宿，加碼再送5,000元住宿折價券，若綁定國泰世華信用卡數位五倍券，還可享房型升等。

更新時間 : 2021-10-13 19:25 GMT+08:00

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