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迎接國際減災日 新北市坡地防災持續不懈怠

By 台灣英文新聞
2021/10/13 17:05
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

每年的10月13日為聯合國大會決議的國際減災日，今年度國際減災日主題為「 構建災害風險適應性和抗災力」，土石流自主防災社區因應疫情發展，以新型態安全生活模式為目標，做好戴口罩、量體溫、酒精消毒、維持社交距離、實聯制等防疫措施下，已完成26場次自主防災社區，提升社區居民的防災意識，將災害來臨時的風險降至最低。

近年來受極端氣候影響，短延時強降雨日趨頻繁，使山坡地面對災害的風險有所增加，今年度新北市也面臨數場颱風侵襲，烟花與璨樹颱風皆有開設災害應變中心，共計疏散撤離約1000餘人，藉由民眾與公部門的協力合作使這幾年颱風皆無人員傷亡，彰顯新北市民深植防災意識的重要性。為了應對多樣化的災害風險，農業局也持續投入，精進轄內的坡地防災作為，除了進行土石流滾動式調查，也持續維運新北市土石流守護神2.0 LINE@(ID:lyo33063)服務，提供即時土石流潛勢溪流資訊、即時雨量及土石流紅黃色警戒資訊、避難處所導航、土石流相關知識等，為市民創造更多元的防災資訊接收管道，此外自107年起推動社區土石流自主防災2.0培訓以來，已至80餘里辦理辦理110場次社區教育宣導相關活動，建立民眾正確的土石流防災知識與技能，在防災及防疫工作上站穩腳步，持續精進。

農業局表示，今年度由於疫情的升溫，使得防災宣導受到嚴厲考驗，儘管如此，農業局及各位民眾仍全力配合防災、防疫工作，後續將推出虛擬實境遊戲及線上宣導等相關活動，也會枕戈待旦，防疫與防災並進，持續成為民眾防災的最佳後援。

迎接國際減災日 新北市坡地防災持續不懈怠

照片來源：新北市政府農業局提供

更新時間 : 2021-10-13 19:25 GMT+08:00

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