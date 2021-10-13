台北老爺安心吃 科技抑菌空氣革命　導入深紫外線UVC LED 餐廳用餐好清新

台北老爺酒店安心抗菌再升級、防疫堅持不鬆懈。隨著疫情逐漸降級、雙北餐廳也陸續開放內用，繼倡導”安心住”後，台北老爺再進階推動”安心吃”，與台塑集團旗下之宣冠公司合作，於飯店餐廳空調系統安裝『深紫外線UVC LED抑菌模組』，不但有助抑制新冠病毒，還可大幅降低空氣中近9成的整體落菌數，讓客人安心用餐、好好享受品嚐五星美食。

為提供一個讓客人最放心的環境，台北老爺全面啟動『安心計畫』，除多項相關降載及消毒清潔規定外，也引入最新科技設備，如具360度全方位滅菌消毒功能的『智能測溫消毒門』，以及一次能鎖定多人、精準測量溫度的『多點式體溫監控系統』。日前，飯店也與國內知名台塑集團、專注研發UVC LED 技術的南亞光電關係企業宣冠公司合作，針對於用餐時段高人數密度的飯店餐廳，導入大空間專用的UVC系統型抑菌模組，於餐廳空調系統出風口進行安裝，藉由深紫外線UVC可有效抑制空氣中99%細菌病毒，包含冠狀病毒之特性，室內空氣經由抑菌模組消毒過濾，不但病毒密度短期內可減少至至0.1%，且還能長期持續降低整體落菌數，維持環境空氣穩定清新、減少細菌及病毒反覆孳生。

台北老爺酒店表示，餐廳空間因用餐時段高度集中、加上因進餐而無法配戴口罩，故飯店向來相當重視其防疫衛生管制，除遵從衛生局最新公布之相關規定外，保持一定距離及控管室內人數等，對於客人會接觸到的一切媒介，如服務用品、餐具碗筷到通風設備，均會固定進行消毒，現又增加安裝UVC LED抑菌模組，賓客蒞臨飯店將可更放心更安心。