理想大地旅展振興加碼 持五倍券購買理想住宿券　送500元現金禮券！

眾所期待的2021「ITF台北國際旅展」將於11月5日起一連四天在台北南港展覽館盛大舉行，以西班牙特色建築聞名的理想大地，連續入選台灣東部最美飯店，亦是全台唯一榮獲國際專刊《100 Hotels + Resorts》評選為「世界百大飯店」。理想大地振興加碼大放送，凡使用五倍券於旅展現場購買理想大地任何一項住宿禮券，即回饋500元現金禮券，雙重好康絕對是今年旅展瘋搶購的必買理由。

理想大地線上購票 驚喜加碼好康三重奏

今年官網線上購票更同時火熱登場，挑戰優惠無極限，即日起至11月8日，夾帶住宿、餐飲、主題遊程等多重優惠，邀請旅客親臨體驗。平日雙人住宿券每張5,600元起，一泊二食每張6,800元起， 理想饗樂券1700元可使用四選一 :自助晚餐或風味晚餐兩客, 主題遊程4張, 客房升等套房券, 視同現金禮券1700元; 持住宿禮券於明年1月27日前入住(跨年連假和春節除外)，平日入住免費贈送超人氣的生態竹筏體驗，通用的住宿券適合歲末年終與親朋好友來場春酒尾牙小團聚，加人免費升等外，主題遊程可更換升級幸福自助晚餐喔! 現在只要在家動動手指，旅行花蓮也能輕鬆同享旅展價。

旅展超強住宿禮券 揪團好划算買8送1

理想大地推出的團購套票，平日一泊一食團購住宿禮券，每張5,600元起，同樣享有好康好禮，旅展現場購買8張贈送1張住宿贈品券，平均單張只要4,978元，就能入住國內唯一「世界百大飯店」，感受西班牙高第式建築與自然之美，體驗悠遊在浪漫威尼斯般的應許之河，計畫出遊的民眾可趁這波搶便宜！

旅展現場滿額享好康 加入好友FB、IG天天送精美小禮品

旅展四天，現場更準備滿額送好禮活動，單筆消費滿兩萬元送套房升等券乙張，滿四萬加贈現金禮券1000元，滿六萬再加贈現金禮券3000元。使用五倍券於旅展現場購買理想大地任何一項住宿禮券，即回饋500元現金禮券, 全年國旅最優惠就趁這一波理想熱潮！無法親赴展場的民眾，也可上理想大地官網訂購，同步享有展場優惠價格與好康三重送，詳情請可至理想大地官網請參閲， Facebook搜尋「花蓮理想大地渡假飯店」粉絲專頁，或電洽03-86-56789 / 02-2658-8181