【近400萬人可施打】台灣第12期開放BNT、莫德納和AZ！ 最快10/18起預約10/22開打

第12期疫苗開放接種第１劑BNT，以及第2劑莫德納及AZ疫苗。(示意圖/中央社) 第12期疫苗開放接種第１劑BNT，以及第2劑莫德納及AZ疫苗。(示意圖/中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）第12期疫苗開放接種第1劑BNT，以及第2劑莫德納及AZ疫苗，力拼月底第2劑接種覆蓋率達三成！指揮中心指揮官陳時中今（13）日說明，第12期分兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流，施打時程也分為10月22日至27日及10月28日至11月3日兩階段接種。

第12期「COVID-19公費疫苗預約平台」的疫苗意願登記於今天中午12時截止，此期將提供BNT第1劑、AZ及莫德納第2劑，預計可開放近400萬人施打，包括已意願登記BNT第1劑疫苗者，原則上到10月底預計都打的到，指揮中心將於預約分流日前一日14時起陸續發送簡訊。

第一階段規劃：

符合資格對象：10月13日中午12點前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

BNT第一劑：30歲以上民眾[即1991/12/31(含)前出生]。 莫德納第二劑：7月16日(含)前已接種莫德納第一劑55歲以上民眾[即1966/12/31(含)前出生]。 AZ第二劑：7月30日(含)前已接種AZ第一劑38歲以上民眾[即1983/12/31(含)前出生]。

預約分流時程：

BNT第一劑：10月18日上午10時至10月20日中午12時。 AZ第二劑：10月19日上午10時至10月20日中午12時。 莫德納第二劑：10月19日下午2時至10月20日中午12時。

施打時程：10月22日至10月27日。

第二階段規劃：

符合資格對象：10月13日中午12點前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

BNT第一劑：23歲以上民眾[即1998/12/31(含)前出生]。 莫德納第二劑：7月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。 AZ第二劑：

7月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/10/28(含)前出生]。

7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑45歲以上民眾[即1976/12/31(含)前出生]。

預約分流時程：

BNT第一劑及莫德納第二劑：10月25日上午10時至10月27日中午12時。 AZ第二劑：10月26日上午10時至10月27日中午12時。

施打時程：10月28日至11月3日

BNT第一劑：10月28日至10月31日。 莫德納及AZ第二劑：10月28日至11月3日。

陳時中表示，目前我國疫苗覆蓋率為58.88%、劑次人口比為每百人78.94劑，換句話說，接種完2劑者剛超過兩成，月底的目標是第一劑覆蓋率達到7成、第二劑達到3成。

陳時中說明，本期疫苗種類及提供接種數量多，請民眾依預約分流時段進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約；另本輪施打時程亦分10月22日至10月27日及10月28日至11月3日兩階段接種，後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

陳時中提醒，10月1日起開始接種流感疫苗，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第2劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。