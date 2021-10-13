【更新】台灣農委會「農遊券」首批抽逾23萬張　幸運兒13日傍晚5時請注意簡訊

農委會13日上午抽出23萬695名農遊券首批中獎者， 比原計的22萬張多。中獎者為身分證後2碼為89、 32、54及後3碼為597、453... 農委會13日上午抽出23萬695名農遊券首批中獎者， 比原計的22萬張多。中獎者為身分證後2碼為89、 32、54及後3碼為597、453、152的人，傍晚5時將以 簡訊通知。 （農委會提供） 中央社

圖/行政院農委會

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）農委會配合振興五倍券規劃的農遊券，今天（13日) 抽出首批23萬695名中獎者，為身分證後2碼為89、32、54及後3碼為597、453、152的幸運兒。

農委會補充，今天抽籤人數是1071萬1509名，第一批抽中的幸運兒注意傍晚5時會有簡訊通知。

農委會今天抽出23萬695名農遊券首批中獎者，比原計的22萬張多。農委會說，第4次抽籤會一併調整；並呼籲「愈早買、買愈多」，滿千還能抽第2階段農遊券及參加週週抽好禮活動。

為了刺激消費、提振內需市場經濟，農業委員會搭配行政院振興五倍券加碼推出的農遊券，面額新台幣888元，除了數字吉祥，且抽獎活動非常多。

農遊券部分，分成兩階段抽籤、共發出146萬張農遊券。第1階段88萬張，從本週起，連續4週的每週三抽出22萬張；第2階段則是111年農曆年抽出58萬張，但遊戲規則跟第1階段不同。

農委會說，為鼓勵民眾到農業場域消費，只要在3000家農遊券活動業者處消費滿千（不含農遊券面額），並上農遊券APP登錄發票，就可以抽第2階段農遊券及週週抽農村好物，而且週週抽農村好物活動長達22週，因此消費滿1000元抽1次、滿2000抽2次，以此類推無上限。

農委會今天抽出第一階段首批23萬695名幸運兒，中獎者為身分證後2碼為89、32、54及後3碼為597、453、152的人，傍晚5時將以簡訊通知，也可上振興五倍券官網或農遊券官網https://888.coa.gov.tw/查詢中籤結果。

據消費者客服專線說明，收到簡訊點開連結，就可以收到農遊券的QR CODE，888元面額可一次或多次用，使用期限為111年4月底。關於這次抽出23萬餘名，比原計多1萬餘名，農委會水保局說，第1階段的第4週抽籤，會一併做調整，第1階段若超過88萬名，也都會發出。

中央社引述農委會主秘范美玲說，她自己昨天就抽到國旅券，提醒民眾，農遊券有很多次抽獎機會，要中農遊券或農村好物的秘訣就是「愈早買、買愈多」，不論是用振興五倍券或其他部會加碼的券到農遊券3000場域消費，滿千就能抽農村好物。

農委會補充，最大獎是價值5萬元的「百家農場任意遊」，將送出20名；另外像是「農村好物驚喜箱」、「國產豬肉禮盒」、「國產羊肉爐禮盒」、1年份的「產銷履歷蔬果箱」、「青年精選鱻味禮盒」等，價值都上千或數千元，相關農村好物總價值1800萬元。

八大部會配合推出加碼券

展開為期4週抽籤

各部會第一週中籤身分證號/統一證號末碼

振興五倍券上路，八大部會配合推出加碼券展開為期4週抽籤，昨(12日)上午10時30分由國旅券率先登場並抽出60萬幸運兒，下午5時發送中籤簡訊，緊接著，i原券則在12日下午3時30分接續抽籤，隔天即13日上午8時30分公告並發送中籤簡訊。

去年(2020)各部會搭配三倍券推出加碼券，引發民眾熱烈迴響。八大部會今年再度祭出8種振興加碼券，除了面額500元的好食券可以不用抽籤外，其他七種加碼券從10月12日至11月5日展開4輪抽籤。

根據經濟部網站統計，部會加碼券則以交通部的國旅券最熱門，登記人數截至12日上午已經突破1164萬人，4週抽出240萬份。國旅券可以用在合作的旅行業、旅宿業及觀光遊樂業、領有溫泉標章的業者、國家風景區管理處主辦促參案商家與經濟部核准的觀光工廠做消費折抵。

另外，原民會的i原券12日下午開始抽籤，每週抽出2.5萬份，共抽10萬份，約有840家原民會認證店家可以使用。

各部會加碼券抽獎時間規劃:

每週二上午抽國旅券、下午抽i原券；

每週三上午抽農遊券、下午抽藝Fun券；

每週四上午抽動滋券、下午抽客庄券，

每週五上午抽地方創生券。

有登記的民眾每週最多中籤1次，如果4輪都有參與抽籤，4週最多可以有4次抽中機會，每種加碼券最多只能中1次。

根據五倍券網站公告，在部會加碼券部分，上午10時30分抽籤的中籤名單，會在當天下午5時公告並發送中籤簡訊；下午3時30分抽籤的中籤名單，會在隔天上午8時30分公告並發送中籤簡訊。

農委會7日在台北舉行「農遊券888 農村好禮週週發」記者會，農委會主委陳吉仲（左4）等人出席，會中公布共146萬張農遊券如何抽及加碼抽獎訊息。中央社