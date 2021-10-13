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136萬劑AZ疫苗於15時49分抵台灣　第12期將提供第2劑民眾施打

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/13 14:23
台灣自購第11批約136萬劑AZ疫苗，13日下午由華航CI-834班機運抵桃園國際機場。

台灣自購第11批約136萬劑AZ疫苗，13日下午由華航CI-834班機運抵桃園國際機場。 (來源 中央社)

16:10更新

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(13)日表示，我國自購AstraZeneca疫苗約136萬劑於下午3時49分由華航CI-834班機運抵桃園國際機場，這批疫苗預計和日前立陶宛捐贈的23.59萬劑將在第12期供給第2劑民眾施打。

指揮中心說明，待疫苗抵達並完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮官陳時中表示，這批新到貨的AZ疫苗136萬劑、日前立陶宛捐贈的23.59萬劑，再加上先前到貨的130多萬劑，我國目前手邊總共300多萬劑AZ疫苗，預估可滿足國內民眾對於AZ疫苗第2劑需求。

指揮中心於去(2020)年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計已超過638萬劑到貨，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑，及本次提供第十一批136萬劑疫苗。

本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至2022年1月31日。
AZ疫苗
中央流行疫情指揮中心
新冠肺炎

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