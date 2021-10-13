台灣誠品推複合式「百坪社區小店」　首店插旗內湖•目標3年內全台100店

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）誠品生活今天(13日) 宣布，首家小型社區店將於27日在內湖試營運，除了書店也提供產地生鮮蔬菜、奶蛋、全天候餐飲服務等，並以「虛擬貨架」串聯誠品線上選品快速到貨。

誠品近年調整展店策略，董事長吳旻潔先前表示，誠品過去以「大店」為主，目標族群聚焦觀光客、展店家數少，未來會開出新戰線，讓「百坪社區小店」如同螞蟻雄兵般服務過去無法深入的縣市，今年第3季會展開第1家，目標3年內全台可達100店誠品社區店；且社區店會採快速展店模式，融入複合業種，提供餐飲服務。

誠品生活今天宣布，盼深入全台的誠品首家小型社區店誠品生活時光 eslite me-time將於10月27日於台北市內湖試營運，以「家」的尺度打造兼具「知性書房」與「美味廚房」的閒暇時光場域。

根據中央社，誠品表示，「誠品生活時光」內湖瑞光店位於內湖運動中心旁，緊鄰港墘路社區及居民休憩必訪的大港墘公園，在社區居民步行可達的距離，不但日日有新書、週週有活動，也提供全球首發特色文具、產地直送的生鮮蔬菜和奶蛋等，並以「虛擬貨架」串聯誠品線上百萬件選品，提供快速到貨。美味廚房TEA ROOM則由誠品行旅團隊打造，全天候提供餐飲服務。

「誠品生活時光」內湖瑞光店10月27日試營運首日同步成立LINE社群，店長「小光」與讀者即時互動交流，未來將不定期推出團購服務，店內並提供數百款生鮮蔬菜、小農鮮奶與雞蛋、米麵、醬料、零食等，也首次與主張直接向農民購買食材的「厚生市集」合作，每天新鮮上架當季無農藥台灣原生蔬菜，不經長時間冷凍，力求在最短時間從產地新鮮直達。

【誠品生活時光 eslite me-time 內湖瑞光店】 官方臉書資訊:

地址：台北市內湖區瑞光路337號C棟1樓

（捷運港墘站步行約5分鐘）

開幕日期：10/27起試營運、10/31正式開幕

營業時間：週一至週日08:30-21:00

（10/27試營運首日11:00開始營業）