Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣誠品推複合式「百坪社區小店」　首店插旗內湖•目標3年內全台100店

誠品今年第3季會展開第1家社區店，目標3年內全台可達100家誠品社區店；且社區店會採快速展店模式，融入複合業種，提供餐飲服務。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/10/13 14:10
誠品生活宣布，首家小型社區店將於27日在內湖試營運。（誠品提供）中央社

誠品生活宣布，首家小型社區店將於27日在內湖試營運。（誠品提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）誠品生活今天(13日) 宣布，首家小型社區店將於27日在內湖試營運，除了書店也提供產地生鮮蔬菜、奶蛋、全天候餐飲服務等，並以「虛擬貨架」串聯誠品線上選品快速到貨。

誠品近年調整展店策略，董事長吳旻潔先前表示，誠品過去以「大店」為主，目標族群聚焦觀光客、展店家數少，未來會開出新戰線，讓「百坪社區小店」如同螞蟻雄兵般服務過去無法深入的縣市，今年第3季會展開第1家，目標3年內全台可達100店誠品社區店；且社區店會採快速展店模式，融入複合業種，提供餐飲服務。

誠品生活今天宣布，盼深入全台的誠品首家小型社區店誠品生活時光 eslite me-time將於10月27日於台北市內湖試營運，以「家」的尺度打造兼具「知性書房」與「美味廚房」的閒暇時光場域。

根據中央社，誠品表示，「誠品生活時光」內湖瑞光店位於內湖運動中心旁，緊鄰港墘路社區及居民休憩必訪的大港墘公園，在社區居民步行可達的距離，不但日日有新書、週週有活動，也提供全球首發特色文具、產地直送的生鮮蔬菜和奶蛋等，並以「虛擬貨架」串聯誠品線上百萬件選品，提供快速到貨。美味廚房TEA ROOM則由誠品行旅團隊打造，全天候提供餐飲服務。

「誠品生活時光」內湖瑞光店10月27日試營運首日同步成立LINE社群，店長「小光」與讀者即時互動交流，未來將不定期推出團購服務，店內並提供數百款生鮮蔬菜、小農鮮奶與雞蛋、米麵、醬料、零食等，也首次與主張直接向農民購買食材的「厚生市集」合作，每天新鮮上架當季無農藥台灣原生蔬菜，不經長時間冷凍，力求在最短時間從產地新鮮直達。

【誠品生活時光 eslite me-time 內湖瑞光店】官方臉書資訊:

地址：台北市內湖區瑞光路337號C棟1樓

（捷運港墘站步行約5分鐘）

開幕日期：10/27起試營運、10/31正式開幕

營業時間：週一至週日08:30-21:00

（10/27試營運首日11:00開始營業）

台灣誠品推複合式「百坪社區小店」　首店插旗內湖•目標3年內全台100店
誠品
社區店
書店
誠品生活
虛擬貨架
誠品生活時光

相關新聞

懶人包！300萬份600元「藝FUN券」4次抽籤　9月22日開放首波數位登記
懶人包！300萬份600元「藝FUN券」4次抽籤　9月22日開放首波數位登記
2021/09/17 15:16
懶人包！台灣第五波藝文紓困8/16起跑　書店、電影、自營者都可申請最高補助250萬
懶人包！台灣第五波藝文紓困8/16起跑　書店、電影、自營者都可申請最高補助250萬
2021/08/06 12:28
台北車站地下街爆確診 攤商停業、250人速篩檢
台北車站地下街爆確診 攤商停業、250人速篩檢
2021/07/15 18:04
蔦屋書店台北松山站前店熄燈！全面三折出清、新店鋪參考日本澀谷店
蔦屋書店台北松山站前店熄燈！全面三折出清、新店鋪參考日本澀谷店
2021/06/30 17:43
療癒！給大人看的繪本－幾米台灣首次個展延期　快樂的背後就是落淚的地方
療癒！給大人看的繪本－幾米台灣首次個展延期　快樂的背後就是落淚的地方
2021/04/06 11:41

更新時間 : 2021-10-13 16:55 GMT+08:00

最受歡迎

【停班停課資訊看這裡】颱風「圓規」11日深夜最接近台灣　宜蘭、花蓮、北部嚴防超大豪雨　
【停班停課資訊看這裡】颱風「圓規」11日深夜最接近台灣　宜蘭、花蓮、北部嚴防超大豪雨　
更新【圓規颱風停班停課資訊看這裡】花蓮12日停班停課 基隆、台南、高雄正常上班上課
更新【圓規颱風停班停課資訊看這裡】花蓮12日停班停課 基隆、台南、高雄正常上班上課
【最新】氣象局12日上午解除「圓規」颱風海上警報　天氣仍不穩定•東部與台灣各地應嚴防豪大雨
【最新】氣象局12日上午解除「圓規」颱風海上警報　天氣仍不穩定•東部與台灣各地應嚴防豪大雨
是您嗎？「藝FUN券」首波81萬位中獎者出爐　台灣多家品牌推出好康優惠
是您嗎？「藝FUN券」首波81萬位中獎者出爐　台灣多家品牌推出好康優惠
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
更新【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　中籤民眾12日下午5時注意簡訊！
更新【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　中籤民眾12日下午5時注意簡訊！
台灣指揮中心: 近日共290萬劑BNT及莫德納疫苗抵台•第12輪估10/22後開打　陳時中:開放邊境有4大考量
台灣指揮中心: 近日共290萬劑BNT及莫德納疫苗抵台•第12輪估10/22後開打　陳時中:開放邊境有4大考量
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
台灣第12期疫苗接種規劃這3款！BNT有望全年齡層都打得到
台灣第12期疫苗接種規劃這3款！BNT有望全年齡層都打得到