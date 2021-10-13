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台灣新北市首例！42歲男接種完BNT疫苗胸悶、送醫不治

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/13 13:38
新北出現首例打完BNT後死亡個案！

新北出現首例打完BNT後死亡個案！ (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）新北出現首例打完BNT後死亡個案！新莊區42歲男性接種完BNT疫苗後一切正常，但8日後突然胸悶、冒冷汗，送醫搶救不治；據了解，個案沒有高血壓，但有輕微糖尿病史。

新北市府衛生局今（13）日表示，新北市今日接獲通報4例接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後死亡案例，包含2例AZ、莫德納和BNT疫苗各1例，目前已經將相關資料上傳衛生福利部疾管署通報系統。至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

衛生局說，新莊區42歲男性於1日接種BNT疫苗後，至8日都作息正常，9日出現胸悶、冒冷汗，緊急通報119送醫搶救不治。這也是新北市民首例接種BNT後死亡個案，死亡與疫苗是否有關，由中央審議。

另外，中和區和瑞芳區各有1例男性接種AZ第2劑數日後死亡，分別為中和區56歲男性於9月17日接種第2劑，9月22日出現胸悶、冒冷汗及身體不適，緊急送醫救治，翌日死亡，經醫師診斷為心肌梗塞。瑞芳區85歲男性於9月22日接種AZ第2劑，10月2日突然出現無意識，緊急送醫不治；2人皆為多重慢性病患者。

永和區則有1例71歲男性身患多重慢性病，10月5日接種莫德納第2劑，當天出現心悸及胸悶，緊急送醫救治，經診斷為急性心肌梗塞，10月9日死亡。

衛生局說，截至目前新北市通報累積統計共157例接種疫苗後死亡，其中，AZ疫苗122例、莫德納（Moderna）疫苗29例、高端疫苗5例、BNT疫苗1例。
BNT疫苗
新北市

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