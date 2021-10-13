為求子猛進補、按表操課？台灣生殖學醫：別誤信迷思　當心錯過了最後一線懷孕「生」機

婚後備孕1年 （高齡的話半年）沒有結果的夫妻，就應及早到不孕症門診，避免耽誤適當懷孕年齡。(示意圖／Getty Images) 婚後備孕1年 （高齡的話半年）沒有結果的夫妻，就應及早到不孕症門診，避免耽誤適當懷孕年齡。(示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）內政部資料顯示，出生率持續低迷，台灣109年新生兒數量僅16萬5249人，110年1至8月出生總人數更是首度跌破10萬，創下歷史新低！即便現今頂客風氣盛行，但仍有少數夫妻迫切希望能生兒育女，卻未能圓夢。生殖中心李怡萱醫師呼籲，婚後備孕1年 （高齡的話半年）沒有結果的夫妻，就應及早到不孕症門診諮詢、檢查，避免耽誤適當懷孕年齡。

李怡萱指出，過去試管嬰兒療程費用高，成為求子路上一大沉重負擔，7月起政府擴大施行試管嬰兒補助，已稍能減輕經濟壓力。然而，仍有許多不孕夫妻對於試管嬰兒有「不自然、人工」迷思，花費大把時間嘗試各種方法只為自然懷孕，卻遲遲無果。

李怡萱提醒，懷孕可以是很快的，但年紀越大成功率越低，如過度追求自然受孕，未積極尋求專業不孕症醫師檢查，恐耽誤適當懷孕年齡！李醫師更列舉診間常見3種「雖然沒有錯，卻可能耽誤妳當媽媽的拖延觀念」：

拖延觀念1：天天食補、補充保健品，只為養成受孕好體質

李怡萱說明，診間曾遇過許多女性，發現自己有難孕、不孕狀況後，會從最貼近生活、網路最多人討論的飲食調整做起，除了維持均衡、健康飲食外，更不乏天天中藥進補、補充葉酸、Q10等保健食品，希望藉此調養體質幫助受孕。

李怡萱提醒，想成功懷孕，體質固然重要，但體質調養是需要長時間的，若嘗試一段時間還是未能懷孕，就應立即尋求專業不孕症醫師諮詢，檢查是否子宮構造、免疫內分泌或是胚胎異常問題，才能及早解決造成不孕的根本問題。

拖延觀念2：做遍各種愛愛新招當實驗，大姨媽依舊每月準時到來

「任何一種體位都可能懷孕！」李醫師說道。但對於不孕夫妻來說，體位也常是積極嘗試的方法，像是一定聽過傳教士、趴式、墊高骨盆等體位，能提升精蟲進入體內的機會，提高受孕率。

李怡萱提醒，每月換新體位或許是可以嘗試的方法甚至是夫妻之間的情趣，但是並不是影響受孕的重要原因。除了地心引力外，精卵品質才是提升受孕機率的關鍵！現已有高科技醫學技術，能輔助醫師判斷、篩選健康的精卵跟胚胎，用精準醫學幫助不孕夫妻克服不孕原因，及早圓夢。

拖延觀念3：每月計算排卵周期，等來的卻是生理期

經期APP，排卵試紙，測量基礎體溫等是不孕夫妻最初步而且很容易入門的方法之一，透過計算出排卵周期，在正確時間行房，增加懷孕的成功率。

李怡萱指出，35歲以下的女性每個週期成功懷孕的機率約是20-25%，但會隨著年齡增長而下降。排卵期雖是受孕影響因素之一，但在計算排卵期時有時候容易造成夫妻雙方的壓力增加，讓“做愛”變成“做功課”，長期下來很容易累積焦慮以及挫折感。因此，醫師建議不孕、難孕問題應尋求專業醫師協助，透過完整檢查，先確認沒有子宮、輸卵管等生理問題後，再計算排卵周期也不遲！​

高齡長時間備孕無果 只因夫家堅持自然受孕 終錯過一線「生」機

李怡萱提醒，以上3個觀念並非錯誤，但卻可能讓不孕夫妻錯過最佳懷孕時間，導致最終無法如願。李怡萱分享，曾遇過一名43歲女性，結婚5-6年，婚後就開始積極備孕，卻始終未能如願。雖然曾來生殖門診求助，卻因夫家堅持自然受孕，也不願意做檢查，只能花費大把時間、心力嘗試各式各樣的“自然受孕”的偏方、吃了很多中藥跟保健食品、每個月計算排卵期等等，甚至到處求神問卜，至今仍未能如願。

李怡萱以其中西醫雙主修畢業背景提醒，如發現自己有不孕、難孕狀況，除了補充保健品、中醫調養體質、嘗試各種體位、計算排卵期外，其實應該先來諮詢專業的不孕症生殖中心及醫師。透過檢查和診斷，找出造成不孕、難孕的根本原因，再根據自身狀況與醫師討論解決方法，才能盡早達成生兒育女願望。避免再因每個月生理期照常報到，落入失落、挫折與冤枉的時間陷阱，錯過最佳受孕時間！