台灣第11輪BNT疫苗新增44歲民眾！預約時間延長至今日下午　原符合資格者不受影響

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 指揮中心於12日晚宣布，第11期BNT疫苗將增加開放44歲以上民眾預約，預計加開7.3萬人，預約時間延長至今日下午6時止。

中央流行疫情指揮中心今(12)日表示，為利疫苗資源有效利用，「COVID-19公費疫苗預約平台」第11期將延長預約時間至10月13日下午6時止。

指揮中心說明，第一劑BNT疫苗預約增加開放對象為：10月6日前意願登記BNT疫苗的44歲民眾，即1977年1月1日(含)至12月31日(含)間出生，不含第9類對象。



指揮中心強調，施打時間維持10月15日至10月21日。符合預約資格者將於13日上午9時陸續發送提醒簡訊，並預計於當日上午10時開始進行預約，請儘速於明日下午6時前完成預約。

中央社報導，指揮中心發言人莊人祥表示，第11輪BNT疫苗符合預約資格者共117萬1154人，截至下午5時完成預約人數僅93萬8990人，大約還有23萬多劑，以現階段預約狀況推估會有剩餘疫苗量，因此將一般民眾BNT疫苗預約資格從45歲向下加開至44歲，預計多加開約7.3萬人，原先有預約資格者接種權益不受影響。



指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。