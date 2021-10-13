Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

【口罩就是新式疫苗】台灣衛福部醫師：COVID-19出現「輕症化」跡象　最快3年後可望「流感化」

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人、感染科權威李秉穎說，當COVID-19症狀從下呼吸道往上呼吸道跑，就是病毒輕症化的跡象，最快3、4年就有機會流感化。

By 生活組, 台灣英文新聞
2021/10/13 10:41
李秉穎強調:「口罩就是新式疫苗，和疫苗相輔相成」，未來必須看社區是否完全沒病毒，且境外移入風險很低時，才可能不戴口罩。圖為7日台北時裝週開...

李秉穎強調:「口罩就是新式疫苗，和疫苗相輔相成」，未來必須看社區是否完全沒病毒，且境外移入風險很低時，才可能不戴口罩。圖為7日台北時裝週開...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）COVID-19疫情延燒近2年，許多專家直言「和病毒共存」恐成趨勢。感染科醫師李秉穎指出，COVID-19症狀已從下呼吸道轉變成上呼吸道症狀，是輕症化跡象，最快3年後可望成一般流感。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、感染科權威李秉穎今（１３日）上午接受媒體專訪時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在全球釀成嚴重疫情，早期多數人都將終結疫情的希望放在疫苗上，如今疫苗涵蓋率雖高，卻忽略口罩重要性，導致疫情遲遲無法獲得控制。

李秉穎說，以涵蓋率高的英國、美國、以色列為例，這些國家在疫苗涵蓋率達一定程度後，無視最早在印度發現的Delta變異株，紛紛解除口罩規定，導致第2波疫情，直到病例數激增，美國、以色列才又恢復室內戴口罩規定，但室外球賽、派對等活動還是大量群聚，疫情自然無法控制。

李秉穎說，至於英國則是只相信疫苗，不相信口罩能有防疫效果，但實際上「口罩就是新式疫苗，和疫苗相輔相成」，未來必須看社區是否完全沒病毒，且境外移入風險很低時，才可能不戴口罩。

台灣疫情雖然控制得當，但近期愈來愈多人呼籲不應以清零為目標，才能兼顧經濟活動。李秉穎卻不這麼看，他說，英國最初就是實施佛系防疫，希望讓年輕人大量感染後獲得群體免疫力，同時重點保護老人家，但事實證明，年輕人染疫同樣會重症、死亡，顯示此政策並不可行；另外，台灣正因清零，出國時才能享有許多檢疫寬鬆措施。

不過，李秉穎強調，「與病毒共存」並非永遠都不可行，未來直到病毒輕症化，也就是病毒的毒性降低或和人體的免疫力適度調適，還是有機會成為一般的感冒。

中央社引述李秉穎說，COVID-19最初的武漢株感染者大多會出現發燒、咳嗽等症狀，以下呼吸道症狀為主，但如今Delta變異株患者症狀已轉變為流鼻水、頭痛等上呼吸道症狀為主當症狀從下呼吸道往上呼吸道跑，就是病毒輕症化的跡象，最快3、4年就有機會流感化。

因應國內疫情降溫，入境後的檢疫措施能否鬆綁，也是許多商務人士關注焦點。李秉穎指出，關在防疫旅館14天確實很像坐牢，費用也不便宜，但好處是能落實防疫，未來若要開放回到家中居家檢疫，務必做好配套措施，避免檢疫期間和家人接觸、外出倒垃圾等狀況，以免疫情捲土重來。

【口罩就是新式疫苗】台灣衛福部醫師：COVID-19出現「輕症化」跡象　最快3年後可望「流感化」
和病毒共存
covid19
年輕化
流感化
下呼吸道
上呼吸道

相關新聞

【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
2021/09/13 17:21
更新【郭台銘積極盯廠】百萬劑德國BNT疫苗•最快8月底到台灣？永齡：無政治干擾•尊重指揮中心說明
更新【郭台銘積極盯廠】百萬劑德國BNT疫苗•最快8月底到台灣？永齡：無政治干擾•尊重指揮中心說明
2021/08/25 16:01
美國會公布COVID-19起源調查報告 揭露中國不願面對的現實
美國會公布COVID-19起源調查報告 揭露中國不願面對的現實
2021/08/10 15:56
黑心企業「鼎群科技」出售偽製快篩試劑•不法所得逾200萬　商品流入台灣公司行號、醫院及藥局
黑心企業「鼎群科技」出售偽製快篩試劑•不法所得逾200萬　商品流入台灣公司行號、醫院及藥局
2021/07/20 20:27
【更新】台灣企業超前部署!　富邦金7日率先成立員工篩檢站
【更新】台灣企業超前部署!　富邦金7日率先成立員工篩檢站
2021/06/07 17:20

更新時間 : 2021-10-13 11:12 GMT+08:00

最受歡迎

【停班停課資訊看這裡】颱風「圓規」11日深夜最接近台灣　宜蘭、花蓮、北部嚴防超大豪雨　
【停班停課資訊看這裡】颱風「圓規」11日深夜最接近台灣　宜蘭、花蓮、北部嚴防超大豪雨　
更新【圓規颱風停班停課資訊看這裡】花蓮12日停班停課 基隆、台南、高雄正常上班上課
更新【圓規颱風停班停課資訊看這裡】花蓮12日停班停課 基隆、台南、高雄正常上班上課
【最新】氣象局12日上午解除「圓規」颱風海上警報　天氣仍不穩定•東部與台灣各地應嚴防豪大雨
【最新】氣象局12日上午解除「圓規」颱風海上警報　天氣仍不穩定•東部與台灣各地應嚴防豪大雨
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
更新【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　中籤民眾下午5時注意簡訊！
更新【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　中籤民眾下午5時注意簡訊！
台灣指揮中心: 近日共290萬劑BNT及莫德納疫苗抵台•第12輪估10/22後開打　陳時中:開放邊境有4大考量
台灣指揮中心: 近日共290萬劑BNT及莫德納疫苗抵台•第12輪估10/22後開打　陳時中:開放邊境有4大考量
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
台灣第12期疫苗接種規劃這3款！BNT有望全年齡層都打得到
台灣第12期疫苗接種規劃這3款！BNT有望全年齡層都打得到
台灣第11期公費疫苗加開施打對象！BNT第一劑年齡下修至45歲以上民眾
台灣第11期公費疫苗加開施打對象！BNT第一劑年齡下修至45歲以上民眾