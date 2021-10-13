台灣6縣市豪大雨特報 花蓮、台東部分地區今停班停課

受到南方雲系北移影響，台灣北部、東半部６縣市今(13)日持續被豪雨侵襲。 受到南方雲系北移影響，台灣北部、東半部６縣市今(13)日持續被豪雨侵襲。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）颱風「圓規」剛走，但受到南方雲系北移影響，北部、東半部６縣市今(13)日持續被豪雨侵襲，花蓮縣萬榮鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉則因雨勢過大有致災之虞，停止上班，停止上課。

中央氣象局表示，南方雲系北移，易有短延時強降雨，針對6個縣市發布豪雨特報，花蓮縣、台東縣地區、恆春半島及新北市、宜蘭縣、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

大雨地區：基隆市。

豪雨地區：新北市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

雖然颱風「圓規」已朝香港方向前進，氣象局提醒，基隆北海岸、西南部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、馬祖沿海仍受到影響，易有長浪和強陣風發生，前往海邊活動應注意安全。

而花蓮縣連日來雨勢不斷，縣府一早宣布，依氣象局預報資料，花蓮縣萬榮鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉，今天雨勢過大，有致災之虞，停止上班，停止上課。

縣府表示，其餘地區正常上班，正常上課。提醒鄉親注意自身安全。

此外，台東縣海端鄉公所昨晚宣布，受持續性豪雨影響，南橫山區沿路仍有落石、坍方，有致災之虞且影響通行安全，利稻村、霧鹿村今天停止上班及上課。