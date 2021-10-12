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美國眾議員呼籲國會 賦權拜登抵抗中國保衛台灣

路里亞（Elaine Luria）指出，在阻止中國武力犯台方面，若美國總統在法律上仍綁手綁腳，那麼美國極其肯定會與中國爆發更大衝突，導致雙方潛在的災難性生命損失，造成全球經濟陷入一整個世代的衰退。

By 台灣英文新聞
2021/10/12 21:00
美國民主黨眾議員路里亞投書華盛頓郵報，呼籲美國國會賦予權力，讓總統拜登在兩岸議題上不會綁手綁腳。（圖／美聯社）

美國民主黨眾議員路里亞投書華盛頓郵報，呼籲美國國會賦予權力，讓總統拜登在兩岸議題上不會綁手綁腳。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國民主黨眾議員路里亞投書「華盛頓郵報」，呼籲為防止中國侵略台灣造成「既定事實」，美國國會須讓總統拜登免於在法律上綁手綁腳。

路里亞（Elaine Luria）在「華盛頓郵報」上撰文指出，今年稍早在美國參眾兩院聽證會上，美軍現任及時任印太司令曾表示，中國可能在未來6年內對台灣採取軍事行動。

路里亞提及，中國對台日與俱增的軍事威脅舉動，儘管美國堅稱對台灣的承諾「堅若磐石」，並派遣特種部隊及陸戰隊在台灣協助訓練至少一年。今年在國防預算上也加速潛艦建造，增加額外的飛機，加強對於太平洋國防倡議的投資。

然而路里亞指出問題所在，「我們必須擁有威懾中國人的力量，同時具有使用它的合法權力。而我們現在沒有這些。」

中央社引述路里亞指出，若北京打算武力犯台，再多辭令或國防支出都將無法阻止中國，這是因為一個簡單事實：基於「戰爭權力法」（War Powers Act）及「台灣關係法」（Taiwan Relations Act），未經國會明確授權，美國總統沒有動用武力保衛台灣的合法權力。

路里亞提及，對美國總統快速反應能力的法律限制，可能幾乎形同讓中國得以造成「既成事實」（fait accompli）。簡言之，美國總統沒有合法權力，無法在必要時作出反應，以擊退中國對台灣的入侵，並且阻止全面戰爭。

她表示，根據1979年生效的「台灣關係法」，美國總統及國會應依憲法程序，決定美國應付危險所應採取的適當行動。但沒有國會授權，「戰爭權力法」將限制總統反應的能力，除非發生「美國本土、領地、財產或武裝部隊受到攻擊」之情況。

路里亞提到，她的共和黨同僚2月曾提出「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act） ，以授予總統採取行動的權力，阻止對於台灣的入侵和防止中國造成「既成事實」。

她認為，在解決法律困境方面，這項法案是良好起點。該法未改變實施40年的「一中政策」，亦未要求總統採取行動，而是賦予身兼三軍統帥的總統在數小時內做決定的必要權力，而非經由可能耗時多日或數月的國會辯論。

路里亞指出，這項立法是辯論起點，而非完成品。在阻止中國武力犯台方面，若美國總統在法律上仍綁手綁腳，那麼美國極其肯定會與中國爆發更大衝突，導致雙方潛在的災難性生命損失，造成全球經濟陷入一整個世代的衰退。

她在文章末強調，現在是國會就此議題進行辯論的時候，而非等到台海衝突時才展開辯論。
台美關係
台灣關係法
戰爭權力法
防止台灣遭侵略法案

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