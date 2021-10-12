美國哈佛暑期中文進修攜手台大 台灣外交部：樂見歡迎

外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供） 外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國哈佛大學知名暑期中文進修「哈佛北京書院」，將於2022年移師台灣大學，並更名為「哈佛台北書院」。台大今（12）日回應表示，明年暑假預計迎來60名哈佛學員，來台修讀8週中文課程。

哈佛大學刊物「哈佛紅報」（The Harvard Crimson）7日報導，與該校合作舉行哈佛北京書院（Harvard Beijing Academy）的北京語言大學態度日益不善，因而自2022年起改與台灣大學合作，並更名為「哈佛台北書院」。

戰狼外交起 中國校方態度變

哈佛北京書院負責人劉力嘉（Jennifer Liu）教授表示，移師台北的決定起因於，原先計劃合作的北京語言大學「缺乏友善態度」，該計畫近年來在取得教室和宿舍的問題屢受刁難。

劉力嘉指出，北京語言大學一改以往為計畫學生提供單一宿舍之慣例，要求將學生分為兩組，分居於品質參差不齊的宿舍，甚至是要求學生住旅館。如此作為使該計畫品質無法維繫。

此外，自自2019年起，北京語言大學禁止哈佛師生在7月4日當天慶祝國獨立紀念日。劉力嘉懷疑此為習近平上台後，中國政府對美國機構態度出現微妙轉變所致。

台大哈佛早談合作 外交部樂見歡迎

台灣大學今天告訴中央社記者，台大與哈佛大學於2019年便已洽談合作，原計劃於2020年開始合作，然受疫情影響延至2022年。

外交部發言人歐江安指出，外交部、教育部及駐波士頓辦事處均曾協助本案的推動，我方樂見哈佛大學與台灣大學建立兩校合作計劃，並且歡迎哈佛大學選送美國優秀菁英來台灣研習華語文。

歐江安表示，外交部深信，我國民主自由體制、社會多元蓬勃發展，將可使美國青年學子對台灣及華語世界能有更深入的體認與瞭解，只有在沒有言論審查的自由環境中，才有最好的學習成效。

「哈佛台北書院」僅個案 哈佛心繫與中合作

哈佛台北書院計畫的合作目前看似並非大趨勢，佛大學費正清中國研究中心教授、哈佛上海中心（Harvard Center Shanghai）主任柯偉林（William C. Kirby）認為，哈佛大學長期與中國維持緊密關係，哈佛在中國的多數機構仍如常運作，並無計劃搬離，北京書院搬遷只不過是後勤問題所導致。

柯偉林說：「現在哈佛大學還不需要全面退出中國。實際上，哈佛仍在尋求各種可能性，以深化雙方合作。」