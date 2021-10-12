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能源危機影響經濟 中國推燃煤電價市場化

除燃煤電價市場化，改革也將擴大市場交易電價上下浮動範圍，並盡快納工業及商業用戶入市場。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2021/10/12 17:56
中國國家發改委今（12）日宣布，將自15日施行燃煤電價市場化，以解決該國電力短缺及供應問題。（圖／路透社）  

中國國家發改委今（12）日宣布，將自15日施行燃煤電價市場化，以解決該國電力短缺及供應問題。（圖／路透社）  

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）為應對電力危機，中國國家發改委今（12）日宣布，將自15日有序開放燃煤發電進入市場，未來燃煤電價由市場決定，工商業用戶也將全面納入電力市場，試圖以電價市場化改革解決電力短缺及供應問題。

路透社報導，近期因煤炭短缺，加上能耗雙控政策影響，中國內部面臨電力供應問題，這場能源危機預料將於今年冬季和明年削弱中國經濟。

中國國家發改委今日發布聲明，將有序開放全部燃煤發電量進入電力市場，未來燃煤發電交易價格將全面交由市場決定，目前該比例為七成。

據聲明指出，改革也將擴大市場交易電價上下浮動範圍。將燃煤發電市場交易價格浮動範圍由現行的上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%，擴大為上下浮動原則上均不超過20%，高耗能企業市場交易電價不受上浮20%限制。電力現貨價格不受上述幅度限制。

此外，工業及商業用戶也將「盡快」進入市場，未來需直接從市場或透過電網代為購買。目前約44％用戶透過市場直接購買，其他買家以固定價格購買電力。

報導指出，分析師和交易員預測，在今年煤炭供應短缺、價格又不會下跌的情況下，第4季工業用電量將減少12％。

國家發改委官員彭紹宗今日於記者會上指出，電價改革旨在反映電力需求和消費，在一定程度上緩解電力供應商經營困難，並鼓勵電廠增加供電。

對於電價漲幅放寬可能導致通貨膨脹，彭紹宗表示，這次電價改革主要為了保障民眾用電價格穩定，預計對消費者物價指數（CPI）不會有直接影響，然而市場交易電價浮動，一定程度上會推升上游企業生產成本，對生產者物價指數（PPI）有一定推升作用。
中國
能源危機
燃煤
電價市場化

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更新時間 : 2021-10-12 18:48 GMT+08:00

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