台灣原創大爆發！公視熱門影集《我們與惡的距離》翻拍韓版　Netflix上架首部台灣動畫影集

台灣原創IP近日迎來爆發期，《我們與惡的距離》將被翻拍成韓版。（圖／文策院） 台灣原創IP近日迎來爆發期，《我們與惡的距離》將被翻拍成韓版。（圖／文策院）

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣原創IP近日迎來爆發期，熱門影劇《想見你》、《我們與惡的距離》都即將被翻拍成韓版，文策院將於11月舉辦「創意內容大會」加強推廣台灣原創。

文策院瞄準全球IP跨域應用風潮，以及全球OTT平台，在11月的「創意內容大會」(2021 TCCF )中的「內容交易市場」，也廣邀影視、出版、表演藝術、ACG等業者及國際買家共同參與，提供作品尋求資金、通路、跨域合作商機的機會，透過系統性的力量提升台灣原生IP的變現機會。

文策院院長李明哲觀察，近年台灣原生故事除本地市場有好票房，也有多個IP陸續透過國際OTT平台推廣到海外市場，創造收視佳績，文策院作為策進產業的角色，除漫畫、小說進行影視轉譯外，也持續思考遊戲、音樂與未來內容等更多產業上的IP合作機會。

李明哲指出，熱門影劇《想見你》除了IP賣到韓國，即將被翻拍成韓版，由八三夭演唱的主題曲也成為膾炙人口的歌曲，是不同文化內容產業共同擴展文化影響力的成功案例，文策院規劃IP媒合資料庫，加速不同領域的內容業者聯手合作，讓台灣原創IP以更多形式呈現。

公視近年持續挖掘多元題材與類型劇集，從過去幾年的《通靈少女》、《你的孩子不是你的孩子》、《我們與惡的距離》，到今年《天橋上的魔術師》與《火神的眼淚》等均陸續開出好成績，其中《我們與惡的距離》除開發舞台劇，亦有韓國公司買下劇本準備翻拍。

公視節目部副理林瓊芬表示，改編自漫畫家黃色書刊作品，首部Netflix上架的台灣動畫影集《勇者動畫系列》市場反應相當熱烈，第二季已獲文策院內容開發專案計畫支持開發中值。

台灣版權交易推介平台Books From Taiwan與各出版社亦持續努力洽談漫畫作品出海及轉譯，其中長期參展海外各大展會的大辣出版社，與知名漫畫家常勝合作的台灣首部超級英雄漫畫《閻鐵花》，作品同步於《CCC創作集》上數位連載累積大批讀者後出版實體書，更將影視化被改編為電影，目前洽談美、法、義等多國語言數位出版，預計於2023年上線。