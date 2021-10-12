周雅玲議員關懷弱勢 媒合20萬元資助汐止等孩童

新北市議員周雅玲關懷弱勢，媒合友人謝金治女士捐贈20萬元急難金，於12日在議員服務處捐贈給新北市好日子大平台，由社會局副局長許秀能代表受贈，將做為汐止、金山、萬里等地區的弱勢家戶急難慰助，每戶3千至1萬元不等，預計可受惠40戶。

今年4歲的辰辰在單親家庭中成長，媽媽因入監服刑，託付給外婆照顧，外婆和外公在基隆廟口賣水果，家中還有就讀國三的孩子與剛高職畢業的舅舅。在疫情三級警戒後，基隆廟口生意幾乎停擺，生活一度陷入困境。

七星社福中心主任周培仙表示，辰辰一家是社福中心服務的個案，在今年9月底幼兒園陸續開放後，社工發現辰辰穿著破舊且大小不合適的鞋子，口罩也沒有掛繩，襪子有一搭沒一搭，社工於是連結新北市防疫基金善款協助添購，辰辰看見新的鞋子和學用品非常的開心，這次獲得周議員媒合的善款，將再資助類似這樣的弱勢家戶。

周雅玲議員表示，在疫情期間，看到許多基層家庭因產業停工，或生意受到衝擊，家庭生計連帶受到影響，因此媒合友人謝金治女士，提供20萬元急難金，經由北海岸及七星社福中心的社工評估弱勢家庭的需求，即能提供給汐止、金山和萬里地區的弱勢家戶。謝女士長期關心弱勢，在今年太魯閣事故中，也曾捐款救助，最近也會再捐曾5千個兒童口罩給弱勢家戶。

許秀能表示，感謝周議員的媒合並響應好日子愛心大平台，讓弱勢家戶在疫情期間獲得適時的挹注。愛心大平台截至110年9月底，合併捐物市值及捐款已達33億861萬2,664元，受益人次高達1,604萬1,815人次，感謝社會各界的支持。