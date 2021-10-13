【楊憲宏專欄】「加零」的台灣要加油了

在這場和CoViD19的生死存亡的戰役中，除了少數瑕疵，台灣都是名列前茅的優異生。口罩國家隊和邊境防範，都是超前部署的表現。自2021年8月以來，疫苗接種率達到一個程度且疫情又漸趨緩，很多國家開始迎接後疫情，為受重創的公共衛生及經濟民生解套。以超前部署自豪的台灣，還要（能）繼續做模範生嗎？

南韓和新加坡10月8日宣布簽訂旅遊泡泡（Travel Bubble）協議，完整接種新冠疫苗14天以上的南韓和新加坡出發旅客從11月15日起可自由往來兩地、無須隔離。根據協議內容，雙方互訪旅客除須提交新冠疫苗接種證明和簽證文件外，赴新加坡旅客須持48小時內核酸檢測陰性證明，赴南韓旅客則須出具72小時內開立的陰性證明。這是仿效歐洲國家開放政策的作法。既有科學精神支持，又有具「領導力」責任政治的作為。台灣的邊境管制，在這方面顯然還很落後。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，國際旅客入境美國所須出示的CoViD 19疫苗接種證明，獲認可的品牌涵蓋世界衛生組織（WHO）允許緊急使用的6款疫苗。美國疾管中心表示，由美國食藥局授權或核准、或世衛組織所列允許緊急使用的6款疫苗，都將符合赴美旅行的規範。

世衛目前列入允許緊急使用清單的疫苗包括輝瑞/BNT、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生、莫德納、中國國藥及科興疫苗。

日本官房長官加藤勝信上月底宣佈，10月1日起在接種完疫苗的條件下，將隔離時間縮短至10天，以利推動重啟陷入停滯的社會經濟活動。

他表示，關於向來自變異毒株流行國家入境者要求的在指定設施隔離3天，也將以接種完疫苗為條件免除。這項措施是因應經濟界希望商務往來趨於活躍的要求，也是基於疫苗接種取得進展並確認有效的現狀。所以「疫苗護照」制度，日本跟進的機會很大。

台灣目前接種第一劑的人已接近60%，第二劑接近20%，劑次人口比則已有76.27%。所以已經具備了基本的防護力。是時機應考慮與日、韓、新加坡的作法，特別對已經打兩劑疫苗者加上72小時內PCR陰性者，入境免隔離的開放政策。如果對某些國家的疫苗沒有信心，就只要與美、日、韓、新、澳及部分歐洲國家簽署互惠即可。

目前台灣對已經打兩劑疫苗已經確診並康復的人（包含國人）入境，採取極嚴格措施，不能居家隔離，被強制必須自己花錢去住防疫旅館14天，之後還有居家自主管理7天的限制，不可聚會聚餐。極不合理。未來當鄰近國家都合理對待已打兩劑者自由進出，若只有台灣還在「戒嚴」，會很違和。

已經打兩劑疫苗的人，從統計上看，威脅性已變小，被傳染及傳染別人的機率都比未接種者低。此外，已確診並康復者較接種兩劑輝瑞／BNT疫苗的更不易得病且免疫力可能持續更久。現在許多所謂的突破性感染，有症狀的比例有多少？被這些人傳染轉陽而出現症狀的又有多少？其實都很值得探究。不應在無科學根據下，散播「打了疫苗還是會被感染」的恐慌感。

換句話說，「陽性」如何定義？問題是出在PCR的Ct 值(Cycle Threshold)判斷，一些已超過35的也被說成「陽性」，事實上應該以能否做基因定序為標準，不能做出基因定序的，官方說法是：病毒量太少，其實有可能是，根本沒有病毒。這樣的Ct 值決不應訂為陽性。最近官方又發佈一個5歲女童因發燒腹瀉，Ct值38而被判定為陽性。但是，幾天後這女孩和被框列的家人們的檢測結果都是陰性。媒體報導中「陰陰陽陽」，很是矛盾，民眾如何是好？很多人在問：陽性合理的Ct值該是多少？

根據紐約時報在2020年8月29日的一篇報導，到了2020年夏，美國麻薩諸塞、內華達、和紐約州90％檢測陽性的人只有微量核酸，部份人需要40周期才驗得到核酸。大多數的病毒學家認為Ct值超過35就太「敏感」。同樣的，美國CDC發現Ct值33以上的人很少有活的病毒。如果把Ct值降到30，麻薩諸塞州在2020年7月以Ct值40「確診」的病人中有85到90％會被改列為陰性（參閱2020年11月02日台灣英文新聞英文版Opinion）。台灣沿用Ct值40為確診陽性的指標，是否太高？事實上，降低確診Ct值，可能是比較合乎科學精神的作法，而且也更容易「加零」。

防疫指揮中心已盡了很大力氣讓台灣人染病的可能性降低。他們的優異表現，有目共睹。誠然，罹病者超過5％的死亡率和世界平均的2到3％相較，是有待改進。然而，這不是防疫的問題。該檢討的是一般民眾如何及早辨識症狀送醫、救護車及交通系統如何縮短送醫過程、治療藥物器材充裕與否、醫療系統如何整合以確保病人增加時不致崩盤等等。

疫情過了一段時間，人與人和國與國的接觸總是要開放的。時間的早晚，決定於是否已準備充分。疫苗的接種率很重要，但在疫苗無法完全防止得病時，疫苗就不會是唯一選項。人們還是可以保持距離勤洗手戴口罩來降低接觸的病毒量和病情。增加血氧計的使用可以盡早發現缺氧送醫治療。加強醫護人員診治病人的知識可以由相關單位定期舉行。呼吸器和藥物（抗生素、類固醇、單株抗體、molnupiravir、甚或remdesivir、ivermectin、hydroxychloroquine等）的數量應準備充裕。負壓及加護病房和人力的整合，可就地區距離考量而不應有公私之分，費用由國家統籌。天底下病原體千萬種，每時每刻都有人得病。因時因地，該做的事還是要進行。染病不是死刑也不是罪惡，把後遺症和死亡率降到最低才是最後的勝利。

其他國家已做好開放邊境，準備起跑了。經濟的競爭即將開始。以超前部署自詡的台灣，能不及時跟上，繼續做優等生？或是坐失良機？時間就一分一秒正在流逝。

台灣加油！