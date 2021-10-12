深澳漁港食魚體驗 「從產地到餐桌」教你識魚、煮魚、吃魚

瑞芳區深澳漁港為本市重要的漁業作業基地， 漁產多樣豐富，新北市政府為推廣食魚教育文化，辦理「 深澳漁港食魚體驗」課程活動，並邀請民眾參加， 活動中教導民眾從識魚、煮魚、吃魚，了解漁產品「從產地到餐桌」 的過程，進一步體認到，我們不能只有海鮮文化，更要有海洋文化！

台灣四面環海，各式海鮮產品及海鮮料理豐富著我們的生活， 不僅有在地優質的水產品，在當代國際貿易興盛的時代下， 進口水產品更是琳琅滿目，一年四季皆有不同品項的海鮮可選擇。 但您吃下肚的海鮮料理，牠們從哪裡來？怎麼分辨好壞？ 如何才能聰明買健康吃？消費者選擇水產品的依據， 往往對於如何分辨進口海鮮、品質優劣及營養價值則相對較少注意。 為此，新北市漁業處長年推廣推廣食魚教育，辦理「 深澳漁港食魚體驗」課程， 邀請國立海洋科技博物館蓋玉軒博士擔任講師， 教導魚類的種類分辨、進口與本土種類差異、品質好壞、營養， 以及食用魚類之禁忌等食魚知識。

蓋玉軒表示，魚類油脂為脂溶性維生素A、D的重要來源， 富含多元不飽和脂肪酸，是優質食物選擇。 但吃魚也是有一些禁忌的，例如銀皮魚類的魚皮因普林（Purin e）含量較高，痛風患者應避免食用； 而大型魚類體內甲基汞含量較高，孕婦不宜食用， 恐影響胎兒神經系統發展。另外民眾民眾愛吃的透抽、魷魚、 軟絲等頭足類，博士更透過簡單扼要的圖表教導如何分辨， 下次到魚市場時看到或許就不會傻傻分不清楚囉！

新北市漁業處表示，新北市水產品豐富又多樣，除了美味新鮮之外， 更是海洋知識的寶庫，希望藉由本次課程， 推廣更多民眾學習食魚教育， 平常在家時也邀請民眾在料理或享受美食之前，多觀察一下， 相信會有更多體會。