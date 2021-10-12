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臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超340.71億元

賣超聯電12.36萬張最多，另買超中信金4.15萬張最多

By 台灣英文新聞
2021/10/12 17:13
臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超340.71億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/10/4~2021/10/8）外資在集中市場總買進金額為4,387.18億元，總賣出金額為4,727.89億元，賣超為340.71億元，另統計自2021年年初至10月8日止，外資總買進金額為17兆6,754.04億元，總賣出金額為18兆2,543.50億元，累計賣超為5,789.46億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆1,664.81億元新台幣，占全體上市股票市值的43.61%，較10月1日的22兆909.55億元新台幣，增加755.26億元。

就個股比較部分：　

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：中信金：買進119,858千股，賣出78,369千股，買超41,489千股。

第二名：長榮：買進241,213千股，賣出213,563千股，買超27,650千股。

第三名：陽明：買進153,582千股，賣出126,698千股，買超26,884千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進173,614千股，賣出297,240千股，賣超123,626千股。

第二名：中鋼：買進143,065千股，賣出225,636千股，賣超82,571千股。

第三名：友達：買進154,575千股，賣出203,030千股，賣超48,455千股。

更新時間 : 2021-10-12 18:47 GMT+08:00

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