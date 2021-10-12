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好享退專案屆滿兩年 好好退休準備平台接棒上線

By 台灣英文新聞
2021/10/12 17:12
照片來源：集保結算所提供

照片來源：集保結算所提供

金管會為使國人及早進行退休準備，於108年推出「好享退專案」，截至今(110)年8月底，每月定期定額投資總額3.4億元，平均每人每月扣款約9,000元，專案實驗於今年8月屆滿2年，仍有逾9成參與專案民眾每月持續扣款投資，成功帶動退休理財的風潮。

為讓民眾有更多投資選擇並拓展更多年輕受眾對退休準備的認知，今年接續好享退成功經驗，推出「好好退休準備平台」，提供國人一個規劃退休投資的簡易入門環境，內容包括教育、投資、保險及公益等四個專區，除提供民眾以定期定額方式投資基金之外，亦結合壽險公司推廣保障型保險商品，讓投資人可依自身需求選擇適合之保險保障。

「好好退休準備平台」是由集保結算所主辦，投信投顧公會、證基會、壽險公會協辦，專案於基富通網站上架，今年9月23日平台上線後，共有21家投信合計40檔基金供投資人選擇，專案基金經過產官學界代表訂定之基金篩選標準，挑選出適合退休準備之專屬商品，且平台的「退休計算機」功能，可試算退休需要準備多少資金，並藉由簡單測驗選出適合自己投資的基金。好好退休準備平台本次也規劃社會公益活動，除了喚醒年輕族群及早規劃退休準備外，也將投資結合公益，幫助社會上需要幫助的人。

「好好退休準備平台」是一個永續經營的平台，以長期推廣正確的理財觀念為理念，增加台灣民眾對退休理財的認知，樂活享退，及早準備。

更新時間 : 2021-10-12 18:46 GMT+08:00

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