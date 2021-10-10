台灣ESG資訊平台獲矚目 集保受邀《財資》論壇分享

國際知名專業財經雜誌《財資（The Asset）》於9月27日舉辦ESG線上論壇，邀集多家台灣金融機構投資部門主管以及國際知名ESG評等機構亞太代表對談交流，探討ESG因素在公司投資決策中的重要角色，台灣集保結算所亦受邀與會，分享投資人關係整合平台（IR平台）在ESG投資中扮演的重要資訊提供者角色，了解最新ESG投資新浪潮。

做為資訊提供的先行者，集保結算所IR平台早於2019年上線，2020年更在後疫情時代國內外市場動盪中成為重要ESG資訊平台，提供可信賴且免費的ESG資訊供散戶、機構投資人、以及發行公司參考。目前平台收錄富時羅素（FTSE Russell）、ISS ESG、MSCI及Sustainalytics等研究機構所編制的ESG評級。2021年集保更加入全球領先的股東會與公司治理研究機構Glass Lewis出版之股東會投票建議報告。

集保結算所股務部黃蓁蓁經理在論壇中表示，隨著愈多投資人意識到ESG投資因素對投資表現影響巨大，集保IR平台提供更多元、客觀、公正、且免費的ESG資訊予散戶、機構投資人，同時協助發行公司提升在ESG評分上的表現，幫助他們接軌國際標準。

隨ESG投資成為市場顯學，集保結算所2020年推出全球首創的多元ESG資訊平台，提供全球主要ESG研究機構編製之ESG評分數據供大眾瀏覽，目前已有數百家上市櫃公司依賴該平台取得並追蹤臺灣上市櫃公司ESG評分數據。

截至目前為止，該平台已有由Sustainalytics編製針對國內市值前四百大上市公司的ESG報告，以及由Glass Lewis編製針對國內約八百家上市公司的股東會投票建議報告，可供發行公司免費下載自家報告。