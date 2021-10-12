首屆「打開新竹」開放超過50個秘境　台灣半導體研究中心限時免費參觀　

首屆「打開新竹」預計將開放60個私密空間(圖/打開新竹 Facebook_財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心) 首屆「打開新竹」預計將開放60個私密空間(圖/打開新竹 Facebook_財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心)

台灣英文新聞/文化組 綜合報導)首屆「打開新竹」預計將開放60個私密空間，限時48小時讓民眾免費參觀，將於12月11日登場。

繼「打開台北」之後！首屆「打開新竹」（Open House Hsinchu）取得英國總部授權，成為全球第47座、亞洲第5座能舉辦Open House認證活動的城市，由打開新竹社會企業股份有限公司主辦，國立陽明交通大學、中華大學、交通大學校友會及新創新竹發展協會協辦，預計將於12月11日起開放60個以上的精選秘密空間，限時48小時邀請民眾免費參觀。

「打開新竹」首次將打開超過50個新竹秘境，從充滿美學的私人住宅、高科技工業設計廠房、建築與藝術設計師工作室到文化宗教場域、歷史建物、獨立音樂展演空間等，一窺新竹不為人知的生活面貌，參與場館包含台灣半導體研究中心、國家重力站、東門 Rec & Live、森SPACE 共享辦公室等，更多地點將陸續公布。

本行動的世界倡議聯盟（Open House Worldwide）起源於1992年的英國倫敦，目前全球已累積近50個城市響應這項深具文化公共性倡議的公民行動，每年總參觀人次高達200萬。透過打開私有化建成環境空間體驗活動的舉辦，行動欲使各地方空間主理人與參觀民眾們彼此能藉活動機會交流認識，跨出各自的文化與地域生活圈，一起欣賞共享這座我們擁有的城市空間樣貌。

此外，打開新竹公民行動亦會陸續推出多項實體論壇、工作坊跟線上演講等暖身活動，創造盛會前各空間專業人士與常民的文化對話框、平台，一同逐步勾勒出屬於新竹的常民在地城市學、知識體系。