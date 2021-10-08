新北校園開學季 淡江大學辦二手市集促物資循環再利用

為落實資源循環，新北市環保局今(8)日於淡江大學辦理「打包回憶 校園二手市集」，共募集71件堪用的二手好物進行義賣，義賣所得將全數作為校內二手物推廣平台或資源回收推廣使用。而13日也將於輔仁大學舉辦第二場校園二手市集，現場將有豐富的生活物品、資訊物品、桌椅、櫃子及腳踏車等，歡迎師生前來參觀選購。

環保局表示，自108年起與新店耕莘健康管理專科學校、板橋致理科技大學、板橋亞東技術學院及淡水聖約翰科技大學等4所大專院校合作，辦理畢業生二手好物義賣活動，今年也與淡江大學及輔仁大學攜手合作，蒐集畢業生堪用的物品，透過線上平台展示後，於「校園二手市集活動」上進行捐贈及義賣，讓資源循環再利用，賦予二手物新生命。而除辦理二手市集外，淡江大學亦於校內設置二手書店，輔仁大學則於宿舍設置免費的二手交流區，鼓勵學生將二手物循環再利用，延長物資的生命週期。

環保局表示，「自己的舊愛也能是他人的新歡」，資源循環利用可發揮更高的價值，新北市自97年推出「舊愛新歡-餘裕物資媒合平台」，於100年首創「幸福小站」，持續將民眾提供的堪用二手物媒合弱勢、清寒、失業或低收對象，讓無能力購置且急需家具的弱勢家庭能即時獲得物資援助，而108年開始則與新北市立圖書館林口分館、汐止分館及鶯歌分館合作，利用公共空間實體展售回收家具，並於109年成立「再生家具展售中心」，將清潔隊員巧手修繕與整理過後的二手物品重獲新生。本次校園活動也會將部分久未獲媒合的二手物資加入義賣，增加循環再利用率。

環保局呼籲，市民朋友家中如有堪用卻不再使用的物品，也可交給本市的「幸福小站」媒合給有需要的朋友，不僅做愛心也落實循環再利用的理念。