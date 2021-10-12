〈時評〉淺談「100行動聯盟」的催生過程

台灣社會運動最活躍的時期可從30年前的「反對老賊修憲」大遊行開始，到環保聯盟主辦的「505反核大遊行」、「520大遊行」吸引數萬民眾參與，一路到「貢寮1003事件」催生了「100行動聯盟」，每一個活動都有向政府表達的不同訴求。

今年是「貢寮1003事件」30周年，環保聯盟在台北舉辦記者會、並在10月3日當天，在新北市貢寮鄉核四廠門口，舉辦紀念活動。同樣30周年慶的「100行動聯盟」，今年醫界聯盟在10月9日上午舉辦一場線上「100行動聯盟影像展」及相關的座談會，回溯當年掙言論自由的歷程。然而對於為何當年這個活動會演變成「反閱兵」行動，卻無法由目前呈現的資料，讓人了解當年的轉折，因此決定提筆分享。

1991年4月17日，「反對老賊修憲」大遊行，從台灣大學門口出發，一路向目前的捷運劍潭站附近行走，卻受到警方阻擋而無法再前進。雙方對峙了數小時之後，決策小組交予總指揮邱義仁下令：為了參與群眾的安全，隊伍撤退到林森北路過夜，隔天再繼續往陽明山前進；當晚大約有1萬人夜宿林森北路的街頭。然而4月18日清晨，總指揮邱義仁及姚嘉文在指揮車上宣佈「遊行隊伍即刻解散」，全因得知警方將於清晨以強力水柱驅趕遊行的群衆，但被解散的群衆卻憤慨莫名，「反對老賊修憲」的訴求要如何被聽見呢？

當年在台大學生鄭麗君的號召下，宣布自4月18日當晚在台大校門口「絕食抗議」一直到4月24日，並由幾位台大教授，包括陳師孟、張清溪、張忠棟、林逢慶等具有國民黨籍的改革派的大學教授，燒掉黨証，接著舉辦小型遊行，由絕食學生走最前頭從台大校門口走到台灣的民主聖地龍山寺，才劃下句點。

1991年5月5日，環保聯盟主辦「505反核大遊行」也吸引數萬人參加，這是安全且和平落幕的活動。但5月9日那天卻發生「獨台會事件」，包括陳正然、一位女性王秀恵、一位原住民林銀福、清大學生廖偉程等4人，被指控與在日本的獨台會史明先生有連繫，涉嫌叛亂而遭到逮捕，引起全國學生罷課並進駐台北車站。進而引發5月20日的「520大遊行」，吸引數萬民眾參與，並提出反對軍警進入校園、反對思想控制等訴求；最後是在總指揮史哲宣佈遊行結束隊伍，才解散。但群眾並沒有散去，反而聚集在監察院門口過夜，隔天，還有少數群眾轉移陣地，到立法院群賢樓前面靜坐；等待立法院的朝野協商結果，才肯離去。

當年還有兩場大戲，一場是由當時成立了「台灣建國組織」行使台獨結社權陳婉真在台中行使抵抗權的「叛亂犯」。當時，台建組織在台中民宅進行了數週的抵抗權活動，警檢對此也束手無策。最後是由家住台中的台教會秘書長廖宜恩教授，發動一場和平靜坐絕食運動，才畫下句點。8月26日，台獨聯盟本部主席郭倍宏博士於入境時，在桃園機場被捕，我也在同一年首次上台公開演講。

9月8日，剛回台灣不久的蔡同榮博士發動「以台灣名義公投加入聯合國」的大遊行，並由陳婉真所率領的「台灣建國組織」大型戰車作為前鋒，從小巨蛋出發往總統府前進，最後在仁愛路上遭警方以拒馬封街，隊伍無法前進。當時戰車上，則是由已出家多年，法名「生明法師」的卓榮德、以及已經過世的台灣建國組織領導人林永生，兩人和指揮中心對嗆。當時，「台建組織」要求要通過警方的拒馬封鎖線，對嗆一小時後，終未獲得同意，眾人只好隨著台建組織離開現場。然而，仍有些人不願散去，還有人朝著指揮車丟擲空罐瓶子，總指揮車上則各路英雄好漢上去演講，企圖安撫群衆，但是仍無法平息怒火。最後，陳師孟教授提出一個英勇、天才、冒險的想法，就是「發動反閱兵活動」，也就是反對已故前總統李登輝在雙十國慶日的閱兵活動。為了取得大眾支持，只好以9月21日成立「100行動聯盟」所提出的「廢除刑法100條 」，作為該活動的政治訴求； 9月8日的「908公投大遊行」逼出了「反閱兵」，更意外的逼出「100行動聯盟」。可見蔡同榮教授的908「台灣名義公投加入聯合國」訴求才是 「100行動聯盟」成立的遠因呢！

在此，向已故的蔡公投蔡同榮教授致敬 !