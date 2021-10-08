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減紙運動e起來 Hami Point點數加碼送給你

By 台灣英文新聞
2021/10/08 17:37
減紙運動e起來 Hami Point點數加碼送給你

中華電信e化帳單　輕鬆繳費還能領Hami Point點數

時序入秋，中華電信e化帳單服務讓您免出門，在家輕鬆繳費，還可以領Hami Point點數！即日起至110/11/30，消費性客戶新申辦電子帳單或簡訊帳單，每一張帳單可獲贈Hami Point 50點，固網客戶再加碼贈送點數，最高可獲贈300點Hami Point，減紙運動e起來！活動限時2個月，現在就揪好友申辦中華電信e化帳單。

活動網址：https://www.cht.com.tw/home/campaign/ebillnew/index.html

查閱帳單、轉帳代繳樣樣行 申辦e化帳單現在就行動

中華電信支持環境保護，提供電子信箱、簡訊或語音傳送的無紙化帳單服務，客戶可隨時隨地登入本公司電子帳單網站(https://cht.tw/c/kem17)、官網/服務與會員專區(https://www.cht.com.tw/home/consumer)、網路客服中心(https://123.cht.com.tw/)或下載中華電信App查閱詳細的帳單內容再繳費，資訊取得方便又即時。另外，中華電信也提供客戶申辦轉帳代繳服務，繳費結果將於金融機構/中華郵政扣款後，主動以簡訊/語音通知。

申辦電子帳單、簡訊帳單即刻行動！歡迎以市內電話撥打123或以手機撥打800客服專線，或至中華電信門市申辦e化帳單服務，我們將竭誠為您服務。

更新時間 : 2021-10-12 16:12 GMT+08:00

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