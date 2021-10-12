Bluerider ART呈現國際藝術家生生不息創作　台北國際藝術博覽會世貿一館登場

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)Bluerider ART將於10月底的ART TAIPEI 2021 台北國際藝術博覽會M07展出。

此次Bluerider ART聚焦於當代藝術家運用多元媒材表現之「流動色彩」，將以「生生不息」（Everlasting）為策展主題，展出近20位重要代理藝術家最新創作，包括捷克塗鴉藝術家Jan Kaláb 楊・克拉、Peter Krauskopf 彼得．克勞斯科夫、Pascal Dombis 帕斯卡爾．多比斯及Dirk Salz 迪爾克・薩爾茲等多位藝術家，媒材橫跨繪畫、雕塑、牆上裝置、攝影，期待以具張力的色彩與流動的美感，帶給觀者超越視覺層面的精神內涵。



Jan Kaláb 楊・克拉「圓的進化」

持續走在一條非傳統的藝術家之路的捷克塗鴉界先驅Jan Kaláb 楊・克拉，以點出發，發展幾何圓形形變，以及3D塗鴉立體雕塑，從街頭到畫布，塗鴉的概念走入極簡純白的藝廊空間，擦出迷幻的火花，他擁有在抽象藝術與街頭創作的雙重語彙，創造出充滿能量的抽象作品。在圓的世界，他持續不斷探討畫面的深度、動態、改變、永恆邊界等讓人著迷、讓時間凍結的漸變實驗。此次展出新作“Varped Elipse”，則將原有漸變的圓形再次進化，模糊了平面繪畫與立體裝置的界線，色彩更加自由地傾洩而出。



Peter Krauskopf 彼得．克勞斯科夫「時間的拼貼畫」

萊比錫畫派中第一位由寫實走向抽象的藝術家Peter Krauskopf 彼得．克勞斯科夫，以刮除塗料再反覆疊加的方式形塑層次，如同雕塑般在平面展開水平或垂直的轉折與生長。流體顏料的動向通常是不可預期的，藝術家必須運用全身力量、靈活地反應隨時產生變化的塗層，並將所有片段之處融合為一。顏料的擴張或是因刮除動作而產生的鋸齒邊緣，以及不同顏色交織的破碎層次都是極迷人的表現，Krauskopf克勞斯科夫對這種「反覆繪畫的過程」 (process of overpainting)相當感興趣，他認為這是對時間的「反覆書寫」(overwriting of time)，抹去了過去的時間與回憶，再塗上新的一層歷史與記憶。此次展出新作“GELBES BILD Z”（黃色的圖像），便是將過去與現在於畫面上共存共生，被認為是「時間的拼貼畫」。



Pascal Dombis 帕斯卡爾．多比斯的「數位時代圖像」

Pascal Dombis 帕斯卡爾．多比斯擅以立體光柵（Lenticular）的方式呈現，隨著觀眾身體的移動，動態、模糊、隨機的動態視覺，讓讀取這些圖像變得更加複雜，藉此討論數位時代中，數位演算、以及無法計數的數據資訊擴張，對現今社會的生活型態所帶來的影響。新作"Post-Digital Surface"，則再次以立體光柵形式，經由觀者的移動創造不規則的色彩與線條。



Dirk Salz 迪爾克・薩爾茲「層層透明神秘色彩的漫反射」

Dirk Salz 迪爾克・薩爾茲在創作過程從不使用筆刷和畫布，而是藉以油漆滾筒及潑灑樹脂的重力，使得他的作品跳脫出傳統極簡主義，持續探索透明度、色彩的影響、與光線和空間的關係。他擅以層層堆疊的顏料與環氧樹脂呈現如光學幻覺般的視覺效果，觀者自身的倒影及觀看環境內的漫反射（diffuse reflection）成為作品的構成因素。而視覺體驗、與作品的互動也是他的創作目標之一，當光線條件改變或觀者的視角變化時，作品上的細節也會因而改變。此次“DSA_M 949_ 2669”作品，Salz 以顏料與環氧樹脂反覆構築出深不可測的抽象色塊，也使觀者在探究其作品深度時更被賦予神秘色彩。

以上圖片皆由畫廊提供

ART TAIPEI 2021

精選預展

展覽時間：Oct.1 – Oct.17, 07:00-20:00

展出地點：路易莎象山藝文門市（信義路五段95號）

貴賓預展

Oct.21, 15:00-21:00

Oct.22, 11:00-14:00

公眾展期

Oct.22, 14:00-19:00

Oct.23,24 11:00-19:00

Oct.25, 11:00-18:00