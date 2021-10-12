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再辦台美經濟繁榮夥伴對話 外交部：雙方規劃中

外交部也指出，美方已就中美高層7日於蘇黎世會談一事，向台灣進行詳盡簡報及說明。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/12 15:02
外交部（12）日指出，台美雙方正研議於今年舉行第2屆台美經濟繁榮夥伴對話（圖／Getty Images）

外交部（12）日指出，台美雙方正研議於今年舉行第2屆台美經濟繁榮夥伴對話（圖／Getty Images）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）外交部北美司司長徐佑典今（12）日表示，台美雙方正研議於今年舉行第2屆台美經濟繁榮夥伴對話，若有定案將對國人公布。此外，美國已就中美高層7日於蘇黎世進行會談一事項圖雃灣簡報說明，按照慣例將不公布細節。

徐佑典上午於線上記者會指出，台美去（2020）年11月首度舉行台美經濟繁榮夥伴對話，成果非常良好。今年1月拜登政府上任後，也認為應持續辦理，雙方目前正就今年第2屆對話的議程、與會層級進行相關討論及規劃。

徐佑典也說，因美國資深官員才剛上任，台美雙方尚未決定最後的舉辦日期。外交部與主辦單位經濟部將持續與美方討論。有結論時，再向國人報告。

徐佑典也在本次記者會回應美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤7日於蘇黎世會談一事，他表示美方已就該場會談進行詳盡簡報及說明。按照台美交往慣例，外交部不對外說明簡報時間及與會層級。

至於美方所提供的相關訊息，基本上可參照上週美國國安會、白宮及國務院所發布的公開聲明，內容一樣強調美國基於台灣關係法及六項保證，對台灣相關安全承諾不變，及拜登政府對台各項承諾堅若磐石。徐佑典表示，台美關係會在既有的基礎上面，繼續穩健發展。
台美關係
台美經濟繁榮夥伴對話
外交部

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