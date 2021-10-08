中華電信新北營運處捐贈再生資訊設備　幫助新北弱勢生遠距線上學習

隨著疫苗施打率增加，新冠肺炎疫情雖已趨緩，但線上學習已成教學趨勢，中華電信北區分公司新北營運處捐贈桌上型電腦搭配視訊鏡頭、筆電、平板電腦及智慧型手機一批，讓在家無資訊設備的弱勢學生有專屬設備安心進行線上學習。

教育局長張明文表示，疫情改變民眾的生活跟教育，線上學習是未來趨勢，運用科技進行遠距教學日益重要，要及早用科技協助孩子學習，不能因為數位落差而造成學力落差。教育局感謝中華電信北區分公司新北營運處發起本次捐贈活動，挹注線上學習所需桌上型電腦、筆電及平板給新北弱勢學生免費使用，提供孩子線上學習硬體資源。

中華電信強調，秉持「縮短數位落差、落實環境永續及關懷弱勢族群」的服務理念，善用公司核心技術、資源、能力與特色，從經濟面、環境面、社會面，履行全方位企業社會責任。自5月提升三級警戒後，已免費提供3萬5千個4G行動門號供弱勢學生於停課期間居家學習使用，但仍擔心有學童家中線上學習資訊設備不足，造成學習困擾等問題，因此盤點營運處內資訊設備，經資訊同仁整理及更新相關硬體設備，整備為再生資訊設備，捐贈給新北教育局統籌提供有需要之學童使用，幫助每一個學童在疫情期間「停課不停學」持續學習。

瑞芳國小資訊組長郭書軒表示，偏遠地區家庭經濟弱勢孩子比例較高，進行線上教學時，許多偏遠地區經濟弱勢學生家中線上學習設備較為缺乏，容易導致城鄉間的學力落差，設備的挹注不但能提升孩子們的學習意願，也能彌平數位學習的城鄉落差，提升偏鄉學生學力。

教育局表示，因應未來大規模之線上學習需求，家中若無資訊設備或網路連線學生，已備妥平板、行動網卡及wifi分享器，提供經濟弱勢學生優先使用，協助學生順利線上學習、弭平數位落差。此外，新北市全國首創建置的親師生平台(https://pts.ntpc.edu.tw)，透過單一帳號簽入，學生輕鬆在家學習超過百項的線上學習資源，學習歷程還可以轉換為學習點數並兌換學用品，寓教於樂。