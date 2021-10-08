企業主與市府一同守護孩童　超人氣怪獸面罩送新北孩童

今日特別由活動大使崇右科大學生與南強工商所組成的「甜點家族」帶領新北小朋友跳怪獸舞 (新北市政府文化局) 今日特別由活動大使崇右科大學生與南強工商所組成的「甜點家族」帶領新北小朋友跳怪獸舞 (新北市政府文化局)

今年「新北市兒童藝術節」首次推出主題歌舞「怪獸Give Me Five」，讓全民皆能透過歌曲活動筋骨鍛鍊體能，未來也將透過校園推廣鼓勵新北小朋友們一起動健康，此活動也獲得八方雲集林欣怡董事長響應，主動捐贈新臺幣50萬元，讓新北學童們能動得健康又安心，與全民一起守護孩童們的防疫安全。

新北市副市長謝政達表示，八方雲集林欣怡董事長長期幫助社會弱勢投入公益事業不遺餘力，今年也以實際行動投入防疫行列，協助推動怪獸舞校園推廣，捐贈製作防疫所需面罩及口罩繩經費，嘉惠新北孩童們因應開學後返校就讀的防疫安全性，並與兒藝節形象造型結合，讓防疫物品美觀又可愛。今日也特別邀請其中5所受捐學校代表一起參與，期盼透過此活動拋磚引玉，與全民一起守護孩童們的防疫安全。

新北市政府文化局表示，今年「新北市兒童藝術節」呼應本市睽違18年再次舉辦的「全國運動會」特別結合運動競技元素主題以「怪獸競技場」為核心，希望大小朋友透過運動鍛鍊身心，除全新官網等眾多線上互動活動外，還打造專屬主題曲、舞蹈，將透過校園推廣鼓勵新北小朋友們一起動健康，今日特別由活動大使崇右科大學生與南強工商所組成的「甜點家族」帶領新北小朋友跳怪獸舞，甜點家族也將於國慶日在市民廣場示範怪獸舞暖身操，跟著市民朋友一起動茲動。

此外，即日起至10月21日也在市府大廳規劃體驗活動，透過互動式即時影像濾鏡，與YOYO家族的草莓姐姐和星星哥哥同框跳怪獸舞，還特別加開公益場次，讓偏鄉小朋友也可以一同響應，一起當MV主角。更多活動訊息歡迎民眾至兒藝節官網(https://www.newtaipei-summer.tw/)以及新北市文化局臉書(https://zh-tw.facebook.com/e7summer/)查詢。