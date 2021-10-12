Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣10/12新增新冠肺炎4例境外移入　確診個案無新增死亡

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/12 14:07
台灣10/12無新增本土確診個案(圖擷取自直播記者會)

台灣10/12無新增本土確診個案(圖擷取自直播記者會)

(台灣英文新聞/綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自保加利亞(案16416)、馬來西亞(案16417)及美國(2例，案16418、案16419)入境，入境日均為今(2021)年9月28日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,619,373例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,601,737例排除)，其中16,309例確診，分別為1,672例境外移入，14,583例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

更新時間 : 2021-10-12 15:42 GMT+08:00

最受歡迎

【停班停課資訊看這裡】颱風「圓規」11日深夜最接近台灣　宜蘭、花蓮、北部嚴防超大豪雨　
【停班停課資訊看這裡】颱風「圓規」11日深夜最接近台灣　宜蘭、花蓮、北部嚴防超大豪雨　
更新【圓規颱風停班停課資訊看這裡】花蓮12日停班停課 基隆、台南、高雄正常上班上課
更新【圓規颱風停班停課資訊看這裡】花蓮12日停班停課 基隆、台南、高雄正常上班上課
【最新】氣象局12日上午解除「圓規」颱風海上警報　天氣仍不穩定•東部與台灣各地應嚴防豪大雨
【最新】氣象局12日上午解除「圓規」颱風海上警報　天氣仍不穩定•東部與台灣各地應嚴防豪大雨
台灣指揮中心: 近日共290萬劑BNT及莫德納疫苗抵台•第12輪估10/22後開打　陳時中:開放邊境有4大考量
台灣指揮中心: 近日共290萬劑BNT及莫德納疫苗抵台•第12輪估10/22後開打　陳時中:開放邊境有4大考量
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
台灣雙十國慶晚會9日在新竹空軍基地登場　3500人同慶
台灣雙十國慶晚會9日在新竹空軍基地登場　3500人同慶
台灣北市府國慶升旗•只開放500人觀禮　採「宇美町式」發放多功能「嗡嗡包」
台灣北市府國慶升旗•只開放500人觀禮　採「宇美町式」發放多功能「嗡嗡包」
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
台灣國慶光雕秀主題搶先曝光　5日起連續6天正式場次揭曉
台灣國慶光雕秀主題搶先曝光　5日起連續6天正式場次揭曉
北台灣也有國慶煙火　淡水漁人碼頭10月周周有煙火！還有啤酒市集、遊樂場免費玩
北台灣也有國慶煙火　淡水漁人碼頭10月周周有煙火！還有啤酒市集、遊樂場免費玩