本週發行量加權股價指數漲幅約為0.42%,上市股票總市值達51.18兆元。

根據臺灣證券交易所統計,110年10月8日發行量加權股價指數收盤為16,640.43點,較上週(110年10月1日)的16,570.89點上漲69.54點,漲幅約為0.42%,台灣50指數收盤為13,167.10點,較上週的13,135.44點上漲31.66點,漲幅約為0.24%,寶島股價

指數收盤為18,950.73點,較上週的18,862.62點上漲88.11點,漲幅約為0.47%。

產業別指數方面,漲幅以油電燃氣類指數上漲4.47%為最大,跌幅以航運類指數下跌6.85%為最大,未含金融類指數上漲59.33點,漲幅約為0.41%,未含電子類指數上漲14.46點,漲幅約為0.08%,未含金融電子類指數下跌14.54點,跌幅約為0.09%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆4,971.92億元,全體上市股票成交金額為1兆4,319.59億元,股票成交量週轉率為2.81%,各產業上市股票交易情形如下:成交金額前三名為:

第一名,半導體類4,435.20億元,占全體上市股票交易金額30.97%

第二名,航運類3,619.78億元,占全體上市股票交易金額25.28%

第三名,電子零組件類1,096.05億元,占全體上市股票交易金額7.65%

成交量週轉率前三名產業為:

第一名,航運類13.26%

第二名,化學工業類12.61%

第三名,電機機械類5.60%

累計今年年初開盤迄今共186個交易日,集中市場總成交金額為76兆9,870.93億元,市場日平均成交金額為4,139.09億元,股票成交量週轉率為168.35%,股票日平均成交量週轉率為0.91%。

2021年10月8日全體上市公司市場總值為新台幣51兆1,796.61億元,較上週(2021年10月1日)市值50兆9,408.59億元增加2,388.02億元,增幅約為0.47%。

(以上資料為初步統計資料,成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)