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【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　中籤民眾下午5時注意簡訊！

國旅券適用於旅行業、旅宿業、觀光遊樂業及溫泉標章業者等合作店家。

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By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/10/12 11:28
示意照為台南市黃金海岸，國慶連假期間不少遊客前往觀賞海景。台南市政府提供）中央社

示意照為台南市黃金海岸，國慶連假期間不少遊客前往觀賞海景。台南市政府提供）中央社

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）交通部觀光局配合振興五倍券規劃的國旅券，今天抽出首批60萬名幸運兒，根據中央社，中獎者為身分證後2碼為21、32、98，67、97及後3碼為410的民眾，幸運兒請在下午5時注意簡訊通知。

國旅券適用於旅行業、旅宿業、觀光遊樂業及溫泉標章業者等合作店家。

根據官網說明，國旅券登記抽籤方式為：9月22日起至五倍券共通平臺(https://5000.gov.tw)進行登記至抽籤週前一週的週五止(例如:10/12抽籤，民眾須於10/8 23時59分前完成登記，以此類推)，愈早登記，抽籤機會愈多。

抽籤時間及中籤通知方式？

於10/12 (二)、10/19 (二)、10/26 (二)及11/2 (二)共4週進行抽籤，中籤者於當日下午5時以手機簡訊通知並可於振興五倍券共通平台查詢。

國旅券使用期限為何？

110年11月1日(一)開始使用至111年4月30日(六) 23時59分截止，逾期失效。

國旅券使用規則為何？

(一) 中籤民眾先至「國旅券抵用平臺」(https://1000.taiwan.net.tw)點選「中籤民眾領券入口」輸入之手機號碼及身分證後4碼後即可取得本券QR Code二維碼，再前往適用業者抵用消費。

(二) 本券限折抵一次使用，同一商品得使用多組本券，不得找零、轉售，亦不得兌換成現金、商品禮券、現金禮券，或其他以電子、磁力、光學等形式儲存為金錢價值之使用。

(三) 本券不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

只要是國旅券的合作店家所販售的商品皆可以購買嗎？

(一) 國旅券係為為幫助旅遊業振興及增進觀光產業發展，以促進國民旅遊及帶動旅遊內需市場，不可適用於購買國外旅遊商品，包含國外機票、訂房及相關票券。

(二) 另考量防疫相關作為及旅客應分流等因素，防疫旅宿不宜同時參加國旅券活動，故民眾亦不得透過旅行社代訂防疫旅宿。

國旅券使用方法為何？

先上「 國旅券抵用平臺 (https://1000.taiwan.net.tw)」取得 QR Code後，可前往符合參與資格之合作業者購買旅遊相關商品 ，臨櫃結帳時出示QR Code，並告知中籤者身分證號後四碼即可抵用及支付差額。 如果長輩、小孩不會使用手機，可以直接告知業者票號及身分證末四碼。

國旅券抵用平台與中籤民眾領券入口　超連結

更多國旅券相關資訊　超連結

【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　幸運兒下午5時注意簡訊！
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