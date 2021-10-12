義大利媒體頭版社論探台灣重要性　完整刊登蔡英文總統國慶談話

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)義大利兩大媒體共和報以及安莎近日討論台灣議題，前者在頭版以探討台灣的重要性，後者則刊登蔡英文總統國慶演說及照片。

中央社報導，義大利共和報（La Repubblica） 總編輯暨社長莫里納瑞（Maurizio Molinari）10日在頭版撰寫「台灣位居全球挑戰震央」社論，談到台灣處於美中角力的核心地帶，美國總統拜登希望在亞洲建立新的安全陣線，以維持美國在世界的領導地位，中國國家主席習近平則希望完成統一中國的大業。

共和報社論指出，美軍撤離阿富汗還不到50天，亞洲又成為熱點，拜登政府大動作宣示重整亞洲區域戰略，向中國施壓，中國則以民族主義威脅台灣，揚言要將台灣統一到中國麾下。

義大利全國最大通訊社「安莎」（ANSA）於10、11日連續自行翻譯了多篇新聞，完整呈現蔡總統國慶談話。其中主稿更以「台灣蔡總統：我們不會向中國低頭，將強化自我防衛」，正面凸顯台灣的立場。

安莎引述蔡總統強調，台灣站在民主第一道防線，期待與北京緩和緊張關係，台灣不冒進，但北京絕不應對台灣人民施壓或抱有其他幻想，蔡總統呼籲北京在平等基礎進行對話，維持兩岸現狀。報導並刊登蔡總統國慶演說照片、中華民國國旗，還首次出現台灣的國慶閱兵短片，並加上義文說明。



義大利大報共和報頭版左側社論專文探討台灣的重要性（圖/共和報頭版電子檔）