COVID-19口服藥新進展 默沙東向美國FDA尋求緊急授權

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國默沙東（Merck & Co.）藥廠11日宣布，已為旗下的新冠肺炎（COVID-19）口服藥向美國食品藥物管理局（FDA）申請緊急授權使用，可望為全球抗疫之戰再添火藥。

綜合路透與美聯社報導，這款名為莫納皮拉韋（molnupiravir）的藥物，可用來治療輕度至中度患者，降低住院率達五成。由於可在家服用，便利性高，上週藥物效力數據一出爐，立刻衝擊疫苗大廠股價，馬來西亞、南韓、新加坡等國更是急著下單。

默沙東已與美國政府簽約，將提供170萬份口服藥，一份要價700美金。年底前可望生產1,000萬份。此外，默沙東已同意授權印度藥廠製造莫納皮拉韋學名藥，此類學名藥價格較低，可望造福百餘個中低收入國家。

FDA將於數周內決定是否核准該藥物緊急使用。默沙東與協力生技公司Ridgeback Biotherapeutic特別呼籲FDA，讓有輕度或中度症狀的高風險成年人優先服用，降低重症率。

根據默沙東的臨床試驗，COVID-19口服藥的副作用與疫苗相似，但並未詳細說明，而這也是FDA會深入審視的點。

口服藥商機無窮，包括輝瑞（Pfizer）與羅氏（Roche）等大藥廠也正努力研發新冠藥物，預計於未來數周內公布數據。阿斯特捷利康（AstraZeneca）也正為旗下的COVID-19抗體藥物向FDA尋求授權，該藥物可對自身有免疫系統問題，且對疫苗反應不佳的患者提供保護力。