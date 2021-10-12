台灣文學館星際藝術首航　2140年火星人訪地球經典文學

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 台灣文學館結合台灣文學與互動藝術裝置《文學傳書機》探索文學世界，講述120年後火星人來到地球故事。

台灣文學館變成火星到地球的傳書機？原來是大廳以作家黃崇凱的小說《文藝春秋》為情境，製作出充滿科幻感的互動裝置藝術「一起去地球吧！在書中漫遊」。

國立台灣文學館將於10月17日升格三級機構，與專業策展團隊都市藝術工作室合作，邀請月津港燈節、漁光島藝術節的藝術家團隊Path & Landforms、B群，將當代台灣文學作品與互動藝術裝置結合，小說的設定在館內大廳空間重現，以文學作品探索文學世界。

國立台灣文學館館長蘇碩斌表示，藝術裝置《文學傳書機》的情境，設定在2140年人類移居火星後的120年，沒有閱讀文字習慣的火星居民，穿越時空來到地球上的台文館遊玩，看著琳瑯滿目的文學作品，期待因此珍惜地球上愛書人的生活，了解文字的力量。

策展藝術創作團隊說明，《文藝春秋》鑲嵌著台灣真實文學作品的虛構故事，給予觀者眾多想像；其中一篇〈如何像王禎和一樣活著〉提到：「確實大部分的冊攏是寫別處的世界」，因此裝置藝術透過第一人稱，呈現人類移居火星的生活，打造出這次訴求地球珍貴文學生活的展覽。

《文學傳書機》是一件高6公尺、寬5公尺的互動藝術裝置，半透光錐形的裝置，大型傳輸機象徵旅程的入口，傳輸機中展示的互動書本，能透過翻閱的動作，出現節錄自《文藝春秋》中，敘述鍾理和、聶華苓、柯旗化、王禎和的段落與作家介紹，同時也在一樓設置登機處可取得「登機證」，將台文館打造成作品的一部分。

全新開張的台文館藝文商店憑「登機證」酷卡至商店可換取明信片、打卡標記藝文商店並公開分享網路社群可享部分商品現金消費9折優惠。