〈財經主筆室〉台積電開除7人員工可供借鏡　政府對炒股防弊措施在哪？

台積電日前一口氣開除7名員工，公司雖未詳細說明原由， 但市場傳出與員工炒股有關， 公司罕見開除動作明顯有殺雞儆猴的意味， 對員工不當炒股歪風卻能收到良好遏阻效果， 台積電明確果斷且積極的作為， 似乎值得政府在打擊股市不法炒作時的學習參考。

對於開除7名員工，台積電發聲明時僅指出， 遭解雇的人員在職期間嚴重違反工作規範， 做出違背公司核心價值不當行為，情節重大； 真正開除原因公司雖未詳細說明，但市場傳出被開除的原因， 是因員工在居家辦公期間，透過公司內部通訊軟體打聽客戶消息、 交換情報，並通知群組成員買進股票，甚至舉辦粉絲見面會， 過於高調囂張才遭到開鍘。

不管是運氣好還是實力強，市場老手、新手都知道， 買賣股票一定也有機率會輸，即使在大多頭時代有人賺也就有人賠， 這就是股票市場。股票是許多投資人投資管道之一， 未做足好功課就冒然進場，很容易賠錢、嚴重者甚至血本無歸， 更何況是聽信謠言、受人鼓吹就進場的股市新手， 很容易成為別人賺錢的替死鬼。

其實，很多科技新貴對股票投資與趣相當高， 主要是這些科技人自恃對科技業的了解， 自認為很能掌握科技趨勢穩操勝算，但真的是如此嗎？ 有本職就是科技業工程師的Youtuber， 在影片中分享投資經驗就曾提及，身為工程師， 在工作量大及花費大部分時間在工作上的前提下， 除了不適合上下衝殺的看盤方式，做法跟不上策略的結果， 結局就是慘賠。

就以護國神山台積電為例， 受到中國限電和美國舉債上限未解兩大利空衝擊， 權值股台積電首當其衝，上周五(8日)股價收在575元， 眼看年線569元岌岌可危，究竟台積電這波會殺到哪裡， 投資人能否進場撿便宜？相信連董事長劉德音也說不準！ 更何況是科技業的員工又能看得準嗎？10月14日台積電將召開法 人說明會，絕對是一個重要觀察重點。

但法說會召開前，市場仍對台積電有諸多的利空揣測， 有法人對台積電第4季營收有信心， 認為可望持續攀高改寫史上新高紀錄， 但也有法人指出近期有蘋果砍單雜音，可能影響台積電營收的表現， 將不利股價走勢。這些市場所謂的雜音， 很多都是內部員工為了炒股，跨部門到處打聽消息、交換情報， 例如某些客戶訂單變多，再把消息對外透露所造成。

台積電果斷開除7名員工，這個開鍘動作也意味公司正式宣示， 將明確阻止不當炒股的歪風外，更將防止機密外洩的發生。 雖然無法完全避免員工炒股，但公司內部員工互相打探業務消息， 以及外界所謂的台積電雜音，短期內應該會減少很多， 員工也比較能夠回歸正軌專注在工作上。

其實，台股前波指數從4月29日的17,709點，下跌至5月1 7日的15,159點，短短兩周指數跌掉2,549點， 曾經短短一周內，股票市值就縮水超過4兆元，投資人損失慘重， 科技新貴若在股市中慘賠，又能夠安心工作嗎？未料， 指數又一路攀升至7月15日歷史高點的18,034點， 結果受到不法股友社及詐騙集團的簡訊及電話鼓吹下， 又吸引一堆股民進場投資。

但台股這波從7月中旬高點18,034點回跌，至上周五(8日) 指數收16,640點，指數也跌掉1,394點， 台股總市值也從高點的60.76兆元，一下跌到51.18兆元， 市值減少高達9.58兆元， 市值縮水也意味著投資人荷包嚴重縮水， 相信大部份投資人損失都相當慘重， 心情猶如從天堂跌入地獄般的沈重， 很多新手投資人對投入股市都悔不當初。

根據金管會統計，今年上半年有關簡訊或 LINE，推薦飆股、 未上市櫃股票或邀請開立帳戶投資等疑似詐騙的陳請案有96件， 但到9月17日止，已達203件，等於短短３個月就多了107件 。看看台積電為阻斷不當炒股歪風，果斷開鍘7名員工作法， 政府到底有沒有真正有效的防弊措施， 能夠防止越來越高調囂張的詐騙行為呢？