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〈財經主筆室〉台積電開除7人員工可供借鏡　政府對炒股防弊措施在哪？

根據金管會統計，今年上半年有關簡訊或 LINE，推薦飆股、未上市櫃股票或邀請開立帳戶投資等疑似詐騙的陳請案有96件，但到9月17日止，已達203件，等於短短３個月就多了107件。

By 財經主筆室, 台灣英文新聞
2021/10/12 10:52
圖/中央社檔案照片

圖/中央社檔案照片

台積電日前一口氣開除7名員工，公司雖未詳細說明原由，但市場傳出與員工炒股有關，公司罕見開除動作明顯有殺雞儆猴的意味，對員工不當炒股歪風卻能收到良好遏阻效果，台積電明確果斷且積極的作為，似乎值得政府在打擊股市不法炒作時的學習參考。

對於開除7名員工，台積電發聲明時僅指出，遭解雇的人員在職期間嚴重違反工作規範，做出違背公司核心價值不當行為，情節重大；真正開除原因公司雖未詳細說明，但市場傳出被開除的原因，是因員工在居家辦公期間，透過公司內部通訊軟體打聽客戶消息、交換情報，並通知群組成員買進股票，甚至舉辦粉絲見面會，過於高調囂張才遭到開鍘。

不管是運氣好還是實力強，市場老手、新手都知道，買賣股票一定也有機率會輸，即使在大多頭時代有人賺也就有人賠，這就是股票市場。股票是許多投資人投資管道之一，未做足好功課就冒然進場，很容易賠錢、嚴重者甚至血本無歸，更何況是聽信謠言、受人鼓吹就進場的股市新手，很容易成為別人賺錢的替死鬼。

其實，很多科技新貴對股票投資與趣相當高，主要是這些科技人自恃對科技業的了解，自認為很能掌握科技趨勢穩操勝算，但真的是如此嗎？有本職就是科技業工程師的Youtuber，在影片中分享投資經驗就曾提及，身為工程師，在工作量大及花費大部分時間在工作上的前提下，除了不適合上下衝殺的看盤方式，做法跟不上策略的結果，結局就是慘賠。

就以護國神山台積電為例，受到中國限電和美國舉債上限未解兩大利空衝擊，權值股台積電首當其衝，上周五(8日)股價收在575元，眼看年線569元岌岌可危，究竟台積電這波會殺到哪裡，投資人能否進場撿便宜？相信連董事長劉德音也說不準！更何況是科技業的員工又能看得準嗎？10月14日台積電將召開法人說明會，絕對是一個重要觀察重點。

但法說會召開前，市場仍對台積電有諸多的利空揣測，有法人對台積電第4季營收有信心，認為可望持續攀高改寫史上新高紀錄，但也有法人指出近期有蘋果砍單雜音，可能影響台積電營收的表現，將不利股價走勢。這些市場所謂的雜音，很多都是內部員工為了炒股，跨部門到處打聽消息、交換情報，例如某些客戶訂單變多，再把消息對外透露所造成。

台積電果斷開除7名員工，這個開鍘動作也意味公司正式宣示，將明確阻止不當炒股的歪風外，更將防止機密外洩的發生。雖然無法完全避免員工炒股，但公司內部員工互相打探業務消息，以及外界所謂的台積電雜音，短期內應該會減少很多，員工也比較能夠回歸正軌專注在工作上。

其實，台股前波指數從4月29日的17,709點，下跌至5月17日的15,159點，短短兩周指數跌掉2,549點，曾經短短一周內，股票市值就縮水超過4兆元，投資人損失慘重，科技新貴若在股市中慘賠，又能夠安心工作嗎？未料，指數又一路攀升至7月15日歷史高點的18,034點，結果受到不法股友社及詐騙集團的簡訊及電話鼓吹下，又吸引一堆股民進場投資。

但台股這波從7月中旬高點18,034點回跌，至上周五(8日)指數收16,640點，指數也跌掉1,394點，台股總市值也從高點的60.76兆元，一下跌到51.18兆元，市值減少高達9.58兆元，市值縮水也意味著投資人荷包嚴重縮水，相信大部份投資人損失都相當慘重，心情猶如從天堂跌入地獄般的沈重，很多新手投資人對投入股市都悔不當初。

根據金管會統計，今年上半年有關簡訊或 LINE，推薦飆股、未上市櫃股票或邀請開立帳戶投資等疑似詐騙的陳請案有96件，但到9月17日止，已達203件，等於短短３個月就多了107件。看看台積電為阻斷不當炒股歪風，果斷開鍘7名員工作法，政府到底有沒有真正有效的防弊措施，能夠防止越來越高調囂張的詐騙行為呢？
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